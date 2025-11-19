UP के इस जिले से चोरी छिपे बिहार भेजी जा रही शराब की खेप, ऐसे ले जा रहे कैरियर

जागरण संवाददाता, देवरिया। जिले में एक बार फिर शराब तस्करी का खेल शुरू हो गया है। बिहार में बीते विधानसभा चुनाव में शराब की जबरदस्त मांग रहीं। बिहार सीमा पर कड़ाई के बावजूद शराब की खेप बिहार पहुंचाने का कार्य जारी रहा। चुनाव के समाप्त होने के बाद एक बार फिर शराब के तस्कर जिले में सक्रिय हो गए हैं। बिहार चुनाव में शराब उपलब्ध कराने के बाद भी सिलसिला लगातार जारी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसपी की कड़ाई के बावजूद बिहार सीमा के गांवों व सड़कों के माध्यम से शराब रात में बिहार पहुंचाई जा रही है। मोटरसाइकिल व ट्रेनों से शराब की तस्करी की जा रही है। कई बार तो शराब उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार में पहुंच जा रही है और वहां सेटिंग का खेल नहीं हो पाने के कारण बिहार की मैरवा पुलिस शराब बरामद कर रही है।

आठ नवंबर को तीन बोरी शराब के साथ खामपार पुलिस ने तीन तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस ने तीन बाइक पर तीन बोरी में शराब बरामद किया। जिसकी कीमत तकरीबन 25 हजार बताई गई। शराब तस्करों की पहचान मंटू यादव पुत्र राम बचन यादव निवासी धुरवंतरिया थाना भोरे, मंजेश यादव पुत्र इंदल यादव निवासी संसाल बंतरिया भोरे, दुर्गेश पुत्र रामअशीष निवासी तिवारी चकियां भोरे गोपालगंज के रूप में हुई।