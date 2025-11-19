UP के इस जिले से चोरी छिपे बिहार भेजी जा रही शराब की खेप, ऐसे ले जा रहे कैरियर
देवरिया जिले में शराब तस्करी फिर शुरू हो गई है। बिहार चुनाव के दौरान मांग को देखते हुए तस्कर सक्रिय हैं और उत्तर प्रदेश से शराब बिहार भेजी जा रही है। पुलिस ने कई तस्करों को गिरफ्तार किया है और शराब की खेप बरामद की है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार, तस्करी रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।
जागरण संवाददाता, देवरिया। जिले में एक बार फिर शराब तस्करी का खेल शुरू हो गया है। बिहार में बीते विधानसभा चुनाव में शराब की जबरदस्त मांग रहीं। बिहार सीमा पर कड़ाई के बावजूद शराब की खेप बिहार पहुंचाने का कार्य जारी रहा। चुनाव के समाप्त होने के बाद एक बार फिर शराब के तस्कर जिले में सक्रिय हो गए हैं। बिहार चुनाव में शराब उपलब्ध कराने के बाद भी सिलसिला लगातार जारी है।
एसपी की कड़ाई के बावजूद बिहार सीमा के गांवों व सड़कों के माध्यम से शराब रात में बिहार पहुंचाई जा रही है। मोटरसाइकिल व ट्रेनों से शराब की तस्करी की जा रही है। कई बार तो शराब उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार में पहुंच जा रही है और वहां सेटिंग का खेल नहीं हो पाने के कारण बिहार की मैरवा पुलिस शराब बरामद कर रही है।
आठ नवंबर को तीन बोरी शराब के साथ खामपार पुलिस ने तीन तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस ने तीन बाइक पर तीन बोरी में शराब बरामद किया। जिसकी कीमत तकरीबन 25 हजार बताई गई। शराब तस्करों की पहचान मंटू यादव पुत्र राम बचन यादव निवासी धुरवंतरिया थाना भोरे, मंजेश यादव पुत्र इंदल यादव निवासी संसाल बंतरिया भोरे, दुर्गेश पुत्र रामअशीष निवासी तिवारी चकियां भोरे गोपालगंज के रूप में हुई।
तस्करों ने बताया कि उत्तर प्रदेश से शराब बिहार लंबे समय ले जा रहे हैं। आठ नवंबर को ही मैरवा में 108 पेटी शराब मैरवा पुलिस ने बरामद किया। शराब एक स्कार्पियो में लदी थी। उत्तर प्रदेश की सीमा से वाहन बिहार पहुंच गई। मैदनिया गांव के समीप मैरवा पुलिस को आता देख तस्कर वाहन छोड़कर फरार हो गया।
इसके अलावा प्रतिदिन शराब तस्कर पकड़े जा रहे हैं लेकिन वो अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहे हैं। एडिशनल एसपी उत्तरी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि शराब की तस्करी रोकने की दिशा में पुलिस बेहतर कार्य कर रही है। बिहार सीमा पर शराब की तस्करी में संलिप्त लोगों को प्रतिदिन पकड़ा जा रहा है और जेल भेजा जा रहा है।
