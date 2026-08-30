इस्तीफे के बाद फिर चर्चा में दिव्या मित्तल: नेताजी को दो टूक जवाब से लेकर धार्मिक आयोजनों तक, ऐसा रहा देवरिया कार्यकाल

जागरण संवाददाता, देवरिया। उत्तर प्रदेश कैडर की 2013 बैच की आइएएस अधिकारी दिव्या मित्तल का देवरिया जिलाधिकारी के रूप में करीब दो वर्ष का कार्यकाल कई वजहों से चर्चा में रहा। प्रशासनिक फैसलों से लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ दो टूक संवाद व सामाजिक व धार्मिक गतिविधियों तक उनकी कार्यशैली की चर्चा होती रही। रविवार को राजस्व विभाग में विशेष सचिव के पद पर रहते हुए इस्तीफा दिए जाने के बाद इंटरनेट मीडिया पर चर्चा का माहौल रहा।

दिव्या मित्तल ने 14 जुलाई 2024 की देर शाम देवरिया के 68वें जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला था। करीब दो वर्ष बाद छह मई 2026 को उनका तबादला कर दिया गया। उनके स्थान पर मधुसूदन हुल्गी को देवरिया का नया जिलाधिकारी बनाया गया।

बरहज तहसील के अधिवक्ता बृजेंद्र सिंह की मृत्यु के मामले में कार्रवाई में देरी को लेकर प्रशासन पर सवाल उठे थे। बाद में उनके तबादले के पीछे इस प्रकरण को भी कारण बताए जाने की चर्चा रही। हालांकि शासन की ओर से तबादले का कोई स्पष्ट कारण सार्वजनिक नहीं किया गया।

दिशा की बैठक में दो टूक बयान से बढ़ा था मनमुटाव तीन जुलाई 2025 को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में तत्कालीन डीएम दिव्या मित्तल का बयान काफी सुर्खियों में रहा था। बरहज विधायक दीपक मिश्र शाका ने महिला शिक्षिका के वेतन से जुड़े मामले को बैठक में उठाया था। तत्कालीन बीएसए शालिनी श्रीवास्तव ने मामले को निराधार बताते हुए सदर बीआरसी में तैनात सहायक लेखाकार के तबादले को लेकर विधायक पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था।