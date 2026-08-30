इस्तीफे के बाद फिर चर्चा में दिव्या मित्तल: नेताजी को दो टूक जवाब से लेकर धार्मिक आयोजनों तक, ऐसा रहा देवरिया कार्यकाल
दिव्या मित्तल का देवरिया जिलाधिकारी के रूप में करीब दो वर्ष का कार्यकाल प्रशासनिक फैसलों और जनप्रतिनिधियों से संवाद को ...और पढ़ें
HighLights
दिव्या मित्तल का देवरिया डीएम के रूप में दो वर्ष का कार्यकाल।
जनप्रतिनिधियों से मनमुटाव और प्रशासनिक फैसलों पर रही चर्चा।
धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी ने बनाई अलग पहचान।
जागरण संवाददाता, देवरिया। उत्तर प्रदेश कैडर की 2013 बैच की आइएएस अधिकारी दिव्या मित्तल का देवरिया जिलाधिकारी के रूप में करीब दो वर्ष का कार्यकाल कई वजहों से चर्चा में रहा। प्रशासनिक फैसलों से लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ दो टूक संवाद व सामाजिक व धार्मिक गतिविधियों तक उनकी कार्यशैली की चर्चा होती रही। रविवार को राजस्व विभाग में विशेष सचिव के पद पर रहते हुए इस्तीफा दिए जाने के बाद इंटरनेट मीडिया पर चर्चा का माहौल रहा।
दिव्या मित्तल ने 14 जुलाई 2024 की देर शाम देवरिया के 68वें जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला था। करीब दो वर्ष बाद छह मई 2026 को उनका तबादला कर दिया गया। उनके स्थान पर मधुसूदन हुल्गी को देवरिया का नया जिलाधिकारी बनाया गया।
बरहज तहसील के अधिवक्ता बृजेंद्र सिंह की मृत्यु के मामले में कार्रवाई में देरी को लेकर प्रशासन पर सवाल उठे थे। बाद में उनके तबादले के पीछे इस प्रकरण को भी कारण बताए जाने की चर्चा रही। हालांकि शासन की ओर से तबादले का कोई स्पष्ट कारण सार्वजनिक नहीं किया गया।
दिशा की बैठक में दो टूक बयान से बढ़ा था मनमुटाव
तीन जुलाई 2025 को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में तत्कालीन डीएम दिव्या मित्तल का बयान काफी सुर्खियों में रहा था। बरहज विधायक दीपक मिश्र शाका ने महिला शिक्षिका के वेतन से जुड़े मामले को बैठक में उठाया था। तत्कालीन बीएसए शालिनी श्रीवास्तव ने मामले को निराधार बताते हुए सदर बीआरसी में तैनात सहायक लेखाकार के तबादले को लेकर विधायक पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था।
मामला बढ़ता देख बैठक में मौजूद एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने माहौल शांत कराने का प्रयास किया। उन्होंने बीएसए से कहा था कि यदि तबादले में कोई तकनीकी अड़चन नहीं है तो उसे निरस्त कर दिया जाए।
इसी दौरान तत्कालीन डीएम दिव्या मित्तल ने शासनादेश का हवाला देते हुए सदन में कहा था कि किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी अधिकारी पर तबादले के लिए दबाव बनाने का अधिकार नहीं है। उनका यह बयान बैठक के बाद काफी चर्चा में रहा। इसके बाद तत्कालीन डीएम और कुछ जनप्रतिनिधियों के बीच मनमुटाव की चर्चा भी सामने आई थी।
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धार्मिक आयोजनों में भी रहती थीं सक्रिय
दिव्या मित्तल के कार्यकाल में उनकी धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी भी देखने को मिली। शहर के देवरही मंदिर और बारीपुर हनुमान मंदिर से लेकर रुद्रपुर के दुग्धेश्वरनाथ मंदिर तथा मझौलीराज के दीर्घेश्वरनाथ मंदिर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में वह बढ़-चढ़कर शामिल होती थीं। धार्मिक आयोजनों में उनकी मौजूदगी भी लोगों के बीच चर्चा का विषय रही। महिलाओं को प्रोत्साहित करने और विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता बढ़ाने में भी उनकी भूमिका प्रमुख रही। प्रशासनिक गतिविधियों के साथ सामाजिक व धार्मिक आयोजनों में उनकी सक्रियता उनके देवरिया कार्यकाल की अलग पहचान बनी।