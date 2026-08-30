‘धूप ही तो है, पिघल थोड़ी जाएंगे...’ वाले डायलॉग से छाईं IAS दिव्या मित्तल ने दिया इस्तीफा, पुराना VIDEO फिर वायरल

डिजिटल डेस्क, जागरण, गोरखपुर। बाढ़ प्रभावित इलाके में तपती धूप के बीच निरीक्षण करते हुए आईएएस दिव्या मित्तल का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। वीडियो में जब धूप से बचने की बात हुई तो उनका बेफिक्र अंदाज सामने आया—‘अरे यार, धूप ही तो है, पिघल थोड़ी जाएंगे…’। अब उनका यही चर्चित वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। वजह है दिव्या मित्तल का आईएएस सेवा से इस्तीफा देना।

2013 बैच की आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने रविवार को करीब 13 वर्ष की प्रशासनिक सेवा के बाद अपने पद से इस्तीफा देने की जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखकर अपनी सेवा यात्रा और उससे जुड़े अनुभवों को साझा किया। हालांकि इस्तीफे की खबर सामने आते ही लोगों का ध्यान उनके पुराने वायरल वीडियो की ओर भी चला गया।

बाढ़ के बीच धूप में निरीक्षण का VIDEO हुआ था वायरल दिव्या मित्तल जब देवरिया की जिलाधिकारी थीं, उस दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण का एक वीडियो सामने आया था। तेज धूप और मुश्किल हालात के बावजूद वह मौके पर अधिकारियों के साथ निरीक्षण करती नजर आई थीं। जांच के दौरान एडीएम ने उनसे तेज धूप की बात कहते हुए बैठकर बात करने को कहा। इस पर कहा कि 'अरे यार धूप ही तो है, रुको पिघल थोड़ी जाएंगे।'

उनका ‘धूप ही तो है, पिघल थोड़ी जाएंगे’ वाला अंदाज लोगों को खूब पसंद आया। सोशल मीडिया पर वीडियो को उनकी बेबाक और जमीन पर जाकर काम करने वाली शैली से जोड़कर देखा गया। अब वर्षों बाद उनके इस्तीफे की खबर के बीच वही वीडियो फिर से शेयर किया जा रहा है।

देवरिया और मीरजापुर में डीएम रहीं दिव्या मित्तल की पहचान उत्तर प्रदेश में सक्रिय और चर्चित अधिकारियों में रही है। उन्होंने देवरिया और मीरजापुर की जिलाधिकारी के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली। प्रशासनिक सेवा के दौरान कई मौकों पर उनके काम करने के तरीके की चर्चा हुई।

इस्तीफे की जानकारी देते हुए अपने संदेश में उन्होंने सेवा के दौरान मिले अनुभवों और लोगों से मिले विश्वास को याद किया। उन्होंने देवरिया में बिताए कार्यकाल का भी जिक्र किया और कहा कि वहां से उन्हें यह सीख मिली कि सही के साथ खड़ा होना केवल विकल्प नहीं, बल्कि कर्तव्य है।