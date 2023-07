Deoria Crime News: कालेज के लिए घर से निकली छात्रा ने नदी में लगाई छलांग, तलाश जारी

छात्रा रोज की तरह घर से कालेज जाने के लिए निकली थी। वह पैदल ही कालेज जा रही थी। इसी दौरान उसने बरहज थाना क्षेत्र के कपरवार स्थित उग्रसेन पुल से राप्ती नदी में छलांग लगा दी। आसपास के लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। कुछ देर तक पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही फिर छात्रा की तलाश में जुट गई।

छात्रा ने उग्रसेन सिंह सेतु से राप्ती नदी में लगाई छलांग। -जागरण

