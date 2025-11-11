फतेहपुर कांड: ग्राम सभा की भूमि से बेदखल करने के मामलों में कमजोर पड़ी पैरवी, तहसीलदार रुद्रपुर कोर्ट में चल रहा मुकदमा

जागरण संवाददाता, देवरिया। चर्चित फतेहपुर कांड के आरोपितों को खलिहान, नवीन परती, वन की भूमि से बेदखल करने के मामलों की पैरवी कमजोर पड़ गई है। साक्ष्य होने के बावजूद सरकारी अधिवक्ता मजबूती से पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। ग्राम प्रधान ने सरकारी अधिवक्ता के साथ निजी अधिवक्ता रखने की मांग की है। इसके लिए डीएम को पत्र लिखकर सहमति देने का अनुरोध किया है। अवैध कब्जा से बेदखली के पांच मामले रुद्रपुर तहसीलदार के कोर्ट में करीब पौने दो वर्ष से लंबित हैं।

ग्राम प्रधान प्रभावती देवी ने कहा है कि सरकारी भूमि से बेदखली के वादों शीघ्र पैरवी के लिए नामिका अधिवक्ता के साथ निजी अधिवक्ता को रखने की सहमति प्रदान किया जाना आवश्यक है। इसके लिए डीएम से सहमति मांगा है। निजी अधिवक्ता बेदखली के पांच मामलों में नामिका अधिवक्ता के साथ प्रभावी पैरवी करेंगे। रुद्रपुर तहसील के फतेहपुर गांव के लेहड़ा टोले में दो अक्टूबर 2023 को भूमि विवाद में जिला पंचायत के पूर्व सदस्य प्रेमचंद यादव की हत्या के कुछ देर बाद हमलावरों ने सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी किरण, बेटी सलोनी व नंदिनी, बेटे दीपेश उर्फ गांधी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी।

यह घटना प्रदेश से लेकर देशभर में सुर्खियाें में था। तब जांच में पता चला था कि जनवरी 2021 से ही सत्यप्रकाश दुबे खलिहान, नवीन परती, वन व मानस इंटर कालेज की भूमि पर कब्जा मामले में लड़ाई लड़ रहे थे।

सामूहिक हत्याकांड के बाद तहसील प्रशासन जागा व पैमाइश के बाद तहसीलदार रुद्रपुर कोर्ट ने खलिहान, वन व परती की भूमि से उप्र राजस्व संहिता 2006 की धारा-67 के तहत प्रेमचंद के पिता हत्यारोपित रामभवन, चाचा परमहंस यादव व गोरख यादव के अवैध निर्माण को बेदखल करने का आदेश दिया।