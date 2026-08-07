RLD से इस्तीफा देने के बाद रामाशीष राय ने चुनावी रणनीति की स्पष्ट, बनाएंगे नया फ्रंट

सुधांशु त्रिपाठी, देवरिया। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष पद व पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने वाले डॉ. रामाशीष राय ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है।

उन्होंने शुक्रवार को दूरभाष पर जागरण से बातचीत में कहा कि वह किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे, बल्कि नया फ्रंट बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने फाजिलनगर, पथरदेवा या रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी के संकेत दिए हैं।

डॉ. राय ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय राज्यमंत्री चौधरी जयंत सिंह को शुक्रवार को भेजे त्यागपत्र में वैचारिक व नैतिक कारणों का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए विभिन्न जनपदों का दौरा किया व कार्यकर्ताओं से संवाद कर संगठन विस्तार का प्रयास किया।