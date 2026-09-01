देवरिया: एके-47 वाले झंडे की खबर पर यू-ट्यूबर को मिली जान से मारने की धमकी, खुद को बताया पाकिस्तानी

जागरण संवाददाता, देवरिया। मझौलीराज में एक मकान पर एके-47 लगे झंडे का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के मामले में यू-ट्यूबर अमित कुमार को सोमवार की रात पाकिस्तानी ने दुबई से धमकी दी है। धमकी मिलने के बाद परिवार दहशत में है।

कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई व सुरक्षा की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। शहर के देवरिया रामनाथ के रहने वाले अमित पुत्र परभंस ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह यू-ट्यूब पर खबरें चलाते हैं। कुछ दिन पूर्व उन्होंने मझौलीराज में एके-47 लगे झंडे को लेकर खबर प्रसारित की थी।

इस मामले को सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने भी उठाया था। बाद में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी थी। अमित के अनुसार, सोमवार की रात करीब 11 बजे उनके मोबाइल पर विदेशी नंबर 923062182621 से फोन आया। फोन करने वाले ने उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी।

नाम और पता पूछने पर उसने खुद को पाकिस्तान का रहने वाला बताते हुए अपना नाम अदनान गुज्जर बताया। 24 घंटे के अंदर हत्या कराने की धमकी दी। इसके बाद उसने हथियार लिए अपनी एक तस्वीर भी अमित के वाट्एसएप पर भेजी।