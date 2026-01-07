डिजिटल क्रांति से देवरिया की महिलाएं बनीं आत्मनिर्भर, बदल रही हैं समाज की तस्वीर

सुधांशु त्रिपाठी, देवरिया। अब डिजिटल इंडिया है, यह न्यू इंडिया है। देवरिया की वंशिका व जूली हों, या मंशा, सीमा व राममिस्त्री...। आत्मनिर्भर व सशक्त भारत के सपने को जमीन उतारने के लिए नवाचार कर रही ये महिलाएं व युवतियां डिजिटल की दुनिया में एक नई पहचान बना रही हैं।

किसी ने पुरुषों के दबदबा वाले फोटोग्राफी वाले पेशे में कदम बढ़ाया है तो किसी ने डिजिटल लाइब्रेरी खोलकर व डिजिटल से जुड़कर खुद का काम शुरू किया। इन महिलाओं ने डिजिटल सशक्तीकरण के माध्यम न केवल परिवार व समाज का नजरिया बदला, बल्कि आत्मनिर्भर होकर खुद का निर्णय लेने में सक्षम बनी हैं। जागृति ने इनकी राह आसान करने में अहम भूमिका निभाई है।



फोटोग्राफी पेशे में आगे बढ़ रही वंशिका व जूली

शहर की रहने वाली वंशिका व जूली इसी बदलाव की तस्वीर हैं। फोटोग्राफी जैसे पेशे में अपनी पहचान बनाई है। इंटरनेट मीडिया पर तस्वीरें साझा करने का शौक ने उन्हें रास्ता दिखाया। शादी-ब्याह व सामाजिक कार्यक्रमों की नियमित फोटोग्राफर बन चुकी हैं।

जूली बताती हैं कि पूर्वांचल में महिला फोटोग्राफर की कमी है व यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। खासकर विवाह समारोहों में दुल्हन की फोटोग्राफी के लिए महिलाएं महिला फोटोग्राफर के साथ अधिक सहज महसूस करती हैं। इन दोनों की कहानी सिर्फ एक पेशे की नहीं, बल्कि उस भरोसे की भी है, जो परिवार और समाज ने धीरे-धीरे देना शुरू किया। शहर से करीब 21 किलोमीटर दूर खिरसर गांव की मंशा यादव की कहानी डिजिटल तकनीक को शिक्षा से जोड़ती है।

मंशा यादव, संचालक,डिजिटल लाइब्रेरी पढ़ाई के लिए छह किलोमीटर दूर लाइब्रेरी जाना उनके लिए रोज़ की चुनौती था। मौसम, साधन और समय तीनों अक्सर आड़े आ जाते थे। इसी अनुभव से गांव में ही डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का विचार जन्मा। आज उस लाइब्रेरी में आसपास के गांवों के छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। मंशा के लिए यह केवल स्वरोजगार नहीं, बल्कि गांव में शिक्षा की बाधाओं को दूर करने की एक कोशिश है।