देवरिया में दरवाजे पर 12 घंटे तक रोका शव, समझौते के बाद हुआ अंतिम संस्कार

संवाद सूत्र, लार रोड, (देवरिया)। ऑपरेशन के बाद महिला की मृत्यु के मामले में शुक्रवार की देर रात मईल थाने में अस्पताल प्रबंधन व मृतका के घर वालों के बीच समझौता हो गया। रात करीब दो बजे दोनों पक्षों में सहमति बनने के बाद शनिवार की सुबह पुलिस की निगरानी में महिला के शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया। वहीं परिवार के लोगों ने दरवाजे पर करीब 12 घंटे तक शव का अंतिम संस्कार रोका था।

सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के चौरिया गांव की रहने वाली अनिता देवी पत्नी अशोक प्रसाद का मंगलवार को लार रोड स्थित निजी अस्पताल में बच्चेदानी की गांठ का आपरेशन हुआ था। गुरुवार को हालत बिगड़ने पर चिकित्सक ने उसे महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। मेडिकल कालेज ले जाते समय रास्ते में ही महिला की मृत्यु हो गई।

महिला की मृत्यु की सूचना मिलते ही भीम आर्मी कार्यकर्ता व अन्य संगठनों के लोग परिवार वालों के साथ अस्पताल पहुंच गए व प्रदर्शन शुरू कर दिया। अस्पताल प्रबंधन व परिजन के बीच शुक्रवार को दिनभर वार्ता होती रही, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सतर्कता बढ़ा दी।

मईल पुलिस शुक्रवार शाम पोस्टमार्टम के बाद शव को चौरिया लेकर पहुंची। शव को अस्पताल में रखकर हंगामा किए जाने की आशंका को देखते हुए मईल, लार, भलुअनी व बरहज थाने की पुलिस मौके पर मुस्तैद रही। लार के प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह चौरिया गांव में डटे रहे।

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