शादी में मछली-मीट को लेकर भिड़े बराती-घराती, रात भर जमकर काटा बवाल

जागरण संवाददाता, देवरिया। उपनगर के भरटोला वार्ड में एक शादी समारोह के दौरान मछली और मीट को लेकर घराती और बराती भिड़ गए। मामला मारपीट तक जा पहुंचा। सुबह बातचीत के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया, लेकिन दुल्हन की विदाई एक सप्ताह बाद होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भरटोला वार्ड के बेचू गुप्ता के भांजी प्रीति की शादी में बरातियों और घरातियों के बीच मछली खाने के विवाद को लेकर कहासुनी होते-होते मारपीट में बदल गई। यह घटना भोर में चार बजे हुई जिसमें लड़की पक्ष की महिलाएं एवं बाराती पक्ष के महिलाएं भी मारपीट में शामिल हो गई। इसकी सूचना पुलिस को दी।