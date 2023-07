पुलिस के हस्तक्षेप करने के बाद ही वह संबंधित भूमि पर गए थे। घटना की पटकथा पगरा में लिखी गई थी। वायरल हो रहे वीडियो में देवरिया जनपद के भी बदमाशों के शामिल होने की बात कही जा रही है। थानाध्यक्ष भटनी वीरेंद्र कुशवाहा ने बताया कि एक दिन पहले विजयीपुर पुलिस ने क्षेत्र के दो गांवों में दबिश दी लेकिन बदमाश पकड़े नहीं गए।

Deoria : बिहार में किसान की पीट-पीट कर हत्या का वीडियो वायरल; देवरिया से जुड़ा है घटना का तार

जागरण संवाददाता, देवरिया : पड़ोसी प्रांत बिहार के विजयीपुर थाना क्षेत्र के कुर्थियां में किसान घनश्याम मिश्र की हुई पीट-पीट व भोला घोंप कर हत्या का इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो देख लोग सहम जा रहे हैं। घटना की पटकथा पगरा में लिखे जाने की बात कही जा रही है। घटना में देवरिया जनपद के भी बदमाशों के शामिल होने का पुलिस का दावा है। गिरफ्तारी के लिए विजयीपुर पुलिस एक दिन पहले भटनी थाना क्षेत्र के दो गांवों में दबिश दी, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। कुर्थिया गांव के रहने वाले घनश्याम मिश्र की पीट-पीट व भोला घोंप कर पिछले रविवार को भूमि विवाद में हत्या कर दी गई। पड़ोस के गांव मठिया के बीरबल यादव समेत 12 नामजद व अज्ञात पर विजयीपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस बीरबल यादव व संजय यादव को मौके से गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें खेत में मुंह बांध कर कुछ लोग पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि घनश्याम मिश्र ने पहले ही इसकी शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस के हस्तक्षेप करने के बाद ही वह संबंधित भूमि पर गए थे। घटना की पटकथा पगरा में लिखी गई थी। वायरल हो रहे वीडियो में देवरिया जनपद के भी बदमाशों के शामिल होने की बात कही जा रही है। थानाध्यक्ष भटनी वीरेंद्र कुशवाहा ने बताया कि एक दिन पहले विजयीपुर पुलिस ने क्षेत्र के दो गांवों में दबिश दी, लेकिन बदमाश पकड़े नहीं गए।

Edited By: Mohammed Ammar