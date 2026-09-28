यूपी के टीचरों के लिए खुशखबरी: देवरिया में 217 शिक्षकों को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन, BSA ने जारी किया आदेश

जागरण संवाददाता, देवरिया। जिले के परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत करीब 217 शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। एक ही पद पर लगातार 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले इन शिक्षकों को अब चयन वेतनमान (सेलेक्शन ग्रेड) का लाभ प्रदान कर दिया गया है।

जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) कार्यालयों से आई ऑनलाइन संस्तुति आख्या के आधार पर बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) डॉ. राम जियावन मौर्य ने शनिवार देर शाम चयन वेतनमान की स्वीकृति संबंधी आधिकारिक आदेश जारी कर दिए। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, एक सितंबर 2016 को नियुक्त हुए शिक्षकों ने सितंबर 2026 में बिना किसी पदोन्नति के एक ही पद पर 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा अवधि पूरी कर ली है। बेसिक शिक्षा विभाग की नियमावली के तहत ऐसे सभी शिक्षक चयन वेतनमान के हकदार होते हैं।

इस स्वीकृति के बाद शिक्षकों के मूल वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी, जिससे उनके प्रतिमाह वेतन में लगभग 2500 से 3000 रुपये तक का इजाफा होगा। लंबे समय से इस आदेश की बाट जोह रहे शिक्षकों को अक्टूबर माह में मिलने वाले वेतन से यह बढ़ा हुआ वित्तीय लाभ मिलने लगेगा। आदेश जारी होते ही शिक्षक समुदाय में हर्ष की लहर दौड़ गई।