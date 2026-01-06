Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    देवरिया SP ने SOG वन को किया भंग, अपराध नियंत्रण में लापरवाही पर 13 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

    By Saurabh Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 03:04 PM (IST)

    देवरिया के पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने अपराध नियंत्रण में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने एसओजी वन को भंग कर दिया और उसके प्रभारी समेत 12 पु ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, देवरिया। अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने घटनाओं के पर्दाफाश में लापरवाही पर यह कदम उठाया है।

    एसओजी वन को उन्होंने भंग कर दिया है। जिसमें एक प्रभारी समेत 12 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया है। इसके अलावा 84 पुलिस कर्मियों का तबादला भी किया है।

    एसओजी वन टीम के प्रभारी दीपक कुमार व उनकी टीम मेडिकल कालेज में हुए अशोक गावंडे हत्याकांड के पर्दाफाश में नाकाम रही।

    मझौली राज में दो युवकाें के कुचलने वाले पशु तस्करों की गिरफ्तारी समेत कई घटनाओं को खोलने में उनकी लापरवाही सामने आई। जिसे एसपी ने गंभीरता से लिया और उन्हें व उनकी टीम को लाइन हाजिर कर दिया। पुलिस अधीक्षक की कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया।