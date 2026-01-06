देवरिया SP ने SOG वन को किया भंग, अपराध नियंत्रण में लापरवाही पर 13 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

जागरण संवाददाता, देवरिया। अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने घटनाओं के पर्दाफाश में लापरवाही पर यह कदम उठाया है।

एसओजी वन को उन्होंने भंग कर दिया है। जिसमें एक प्रभारी समेत 12 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया है। इसके अलावा 84 पुलिस कर्मियों का तबादला भी किया है।

एसओजी वन टीम के प्रभारी दीपक कुमार व उनकी टीम मेडिकल कालेज में हुए अशोक गावंडे हत्याकांड के पर्दाफाश में नाकाम रही।

मझौली राज में दो युवकाें के कुचलने वाले पशु तस्करों की गिरफ्तारी समेत कई घटनाओं को खोलने में उनकी लापरवाही सामने आई। जिसे एसपी ने गंभीरता से लिया और उन्हें व उनकी टीम को लाइन हाजिर कर दिया। पुलिस अधीक्षक की कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया।