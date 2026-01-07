Language
    SOG के लिए तेज तर्रार सिपाहियों की तलाश, UP के इस जिले में मांगें गए आवेदन

    By Saurabh Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 01:27 PM (IST)

    देवरिया पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने अपराध रोकने में अक्षम एसओजी को भंग कर नई टीम बनाने का निर्देश दिया है। तेज तर्रार सिपाहियों की तलाश शुरू हो गई है, ...और पढ़ें

    एसओजी में कार्य करने वाले इच्छुक सिपाहियों के लिए थानों पर भेजी गई सूचना। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, देवरिया। अपराध रोकने में अक्षम एसओजी को भंग करने के बाद पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने नई एसओजी के गठन के लिए निर्देश दिया है। इसके लिए नए व तेज तर्रार सिपाहियों की तलाश शुरू कर दी गई है। इसके लिए दो प्रभारी निरीक्षकों को कमान सौंपी गई है।

    सभी थानों पर तैनात सिपाहियों को सूचना भेजी गई है कि जो भी सिपाही एसओजी में कार्य करना चाहता है वह आवेदन कर सकता है। इन सिपाहियों को एसपी की अग्नि परीक्षा से गुजरना हाेगा, उसके बाद एसओजी में उन्हें स्थान मिल सकेगा। इसके लिए ईमानदार व बेहतर कार्य करने वाले सिपाहियों की दरकार है।

    जिले में दो एसओजी कार्य करती है। एक एसओजी टीम दीपक कुमार के नेतृत्व में कार्य कर रही थी और दूसरी एसओजी की निगरानी स्वयं पुलिस अधीक्षक करते हैं। दो दिन पूर्व सदर विधायक डा. शलभ मणि त्रिपाठी मझौली राज पहुंचे थे। वहां पशु तस्करों ने जिन दो युवकों को पशु लदे वाहन से कुचल कर मौत के घाट उतारा था उनके परिवारीजनों से मिले।

    मोबाइल फोन कर सलेमपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक व पुलिस अधीक्षक से बात की। पुलिस अधीक्षक ने 24 घंटे के अंदर पशु तस्करों के गिरफ्तार करने का आश्वासन सदर विधायक को दिया। पुलिस अधीक्षक को एसओजी प्रथम टीम के प्रभारी दीपक कुमार ने चौबीस घंटे में आरोपित एक पशु तस्कर को पकड़ कर सौंपने के लिए आश्वस्त किया।

    वे तस्कर को पकड़ने में असफल रहे। ऐसे में पुलिस अधीक्षक ने दीपक कुमार की एसओजी टीम को भंग करते हुए लाइन हाजिर कर दिया। उधर, उनकी देखरेख में कार्य करने वाली दूसरी एसओजी टीम ने दूसरे तस्कर को पकड़ने के लिए दो दिन की मोहलत मांगी थी, ये टीम बिहार में डेरा डारे थी और उस टीम को एक पशु तस्कर को पकड़ने में मंगलवार को कामयाबी भी मिल गई।

    इसलिए दूसरी टीम अपने बेहतर कार्य के कारण सुरक्षित बच गई। पुलिस अधीक्षक ने साफ-साफ बता दिया है कि काम कीजिए, नहीं तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। पशु तस्करी व शराब तस्करी को लेकर पुलिस अधीक्षक सख्त हैं।