देवरिया में सड़क हादसे में दो युवकों की गई जान, सिर में गंभीर चोट बनी मौत की वजह

संवाद सूत्र, बरहज (देवरिया)। टाटा मैजिक की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मृत्यु हो गई। यह हादसा बरहज-सोनूघाट मार्ग पर बैरिया तिवारी गांव के सामने बुधवार शाम हुआ। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने टाटा मैजिक को कब्जे में ले लिया है।

बरहज थानाक्षेत्र के परसिया तिवारी गांव के रहने वाले 29 वर्षीय लक्ष्मण पासवान पुत्र स्व. रामकेवल महुंई कुंवर गांव में एक व्यक्ति के घर रहकर देखभाल करते थे। बुधवार को वह महुंई कुंवर गांव के रहने वाले 28 वर्षीय गंगेश पटेल पुत्र रामआसरे के साथ किसी काम से करुअना गए थे। शाम करीब पौने चार बजे दोनों बाइक से लौट रहे थे।

बैरिया तिवारी गांव के पास सोनूघाट की तरफ से आ रही टाटा मैजिक से बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों बाइक से उछलकर सड़क किनारे जा गिरे। इसी दौरान तहसील में बैठक समाप्त कर क्षेत्र में जा रहे एसडीएम शशिकांत मणि की नजर सड़क किनारे पड़े दोनों युवकों पर पड़ी। उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाकर तत्काल एंबुलेंस को फोन किया।

एंबुलेंस आने में देरी की आशंका को देखते हुए दोनों को ऑटो से अस्पताल भेजने की व्यवस्था की जा रही थी, तभी एंबुलेंस पहुंच गई। दोनों को देवरिया मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। सिर में गंभीर चोट होने के कारण कुछ देर बाद दोनों की मृत्यु हो गई।

थानाध्यक्ष विशाल उपाध्याय ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराते समय दोनों जीवित थे। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। हादसे के समय दोनों युवक शराब के नशे में थे। दोनों ने हेलमेट भी नहीं पहना था। हादसे के बाद टाटा मैजिक को कब्जे में ले लिया गया है।