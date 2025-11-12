देवरिया में भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, एक घायल
भाटपाररानी क्षेत्र में नवादा मोड़ पर बुधवार की देर रात सड़क हादसे में बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया। बाइक पर सवार दो युवकों की मृत्यु हो गई। जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मृतकों के घर पहुंचते ही चीख पुकार मच गई।
खामपार थाना क्षेत्र के परसिया छितनी सिंह गांव के रहने वाले तीन युवक गोलू गुप्ता उम्र 30 वर्ष पुत्र प्रभुनाथ, कमलेश उम्र 25 वर्ष पुत्र धर्मनाथ और राकेश उम्र 25 वर्ष पुत्र भूलन एक ही बाइक से बंगरा बाजार से घर जा रहे थे। वे अभी नवादा मोड के पास पहुंचे थे कि अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
तीनों घायलों को आसपास के लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाटपाररानी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने गोलू और कमलेश को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल राकेश को चिकित्सकों ने महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। थानाध्यक्ष प्रदीप अस्थाना ने बताया कि मार्ग दुर्घटना में मृत दोनों घायलों के शव को कब्जे में लिया गया है। एक गंभीर रूप से घायल को महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज उपचार के लिए भेजा गया है।
