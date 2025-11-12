जागरण संवाददाता, भाटपाररानी। क्षेत्र में नवादा मोड़ पर बुधवार की देर रात सड़क हादसे में बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया। बाइक पर सवार दो युवकों की मृत्यु हो गई। जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मृतकों के घर पहुंचते ही चीख पुकार मच गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



खामपार थाना क्षेत्र के परसिया छितनी सिंह गांव के रहने वाले तीन युवक गोलू गुप्ता उम्र 30 वर्ष पुत्र प्रभुनाथ, कमलेश उम्र 25 वर्ष पुत्र धर्मनाथ और राकेश उम्र 25 वर्ष पुत्र भूलन एक ही बाइक से बंगरा बाजार से घर जा रहे थे। वे अभी नवादा मोड के पास पहुंचे थे कि अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।