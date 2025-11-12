देवरिया जिले में सक्रिय असलहा तस्करों की कुंडली खंगाल रही पुलिस, गिरफ्तारी के लिए SOG ने भी झोंकी ताकत

जागरण संवाददाता, देवरिया। जिले में असलहा तस्कर लंबे समय से सक्रिय हैं। खुखुंदू थाना क्षेत्र के पतलापुर गांव के रहने वाले असलहा तस्कर पप्पू सिंह की पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी के बाद कई असलहा तस्करों के नाम सामने आए हैं। पुलिस असलहा तस्करों की कुुंडली खंगाल रही है।

कुछ को उठा कर पुलिस पूछताछ कर रही है तो कुछ को उठाने की फिराक में है। बिहार से असलहा मंगा कर उसे जिले के विभिन्न क्षेत्रों में असलहा तस्कर सप्लाई कर रहे हैं। यह खेल जिले में लंबे समय से चल रहा है।

पुलिस को पुख्ता सूचना मिली कि जिले में असलहा तस्करों का एक रैकेट लंबे समय से कार्य कर रहा है। पुलिस ने मुखबिरों और अपने सूत्रों को पता करने के लिए लगाया। जिसमें छनकर आई बातों से चला कि वास्तव में असलहा तस्कर सक्रिय हैं और बिहार के सिवान व मुंगेर से असलहा मंगा कर जिले में सप्लाई करते हैं।

यहीं नहीं बिहार के असलहों की आपूर्ति देवरिया से विभिन्न जनपदों के अलावा लखनऊ व दिल्ली तक की जाती है। मुंगेर के असलहों की अपराधियों के बीच बड़ी मांग है। चमचमाती मुंरेग का पिस्टल देख उसे लेने के लिए खरीदारी तत्काल हामी भर देते हैं। 25 हजार से 35 हजार रुपये तक मुंगेर की पिस्टल बिक जाती है। इसके अलावा सिवान में बनाए गए तमंचे की आपूर्ति भी तस्कर करते हैं।