देवरिया जिले में सक्रिय असलहा तस्करों की कुंडली खंगाल रही पुलिस, गिरफ्तारी के लिए SOG ने भी झोंकी ताकत
देवरिया जिले में पुलिस अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस तस्करों की कुंडली खंगाल रही है और एसओजी भी गिरफ्तारी के लिए जुटा है। पुलिस का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द इन तस्करों को गिरफ्तार किया जाए ताकि जिले में अपराध को कम किया जा सके। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।
जागरण संवाददाता, देवरिया। जिले में असलहा तस्कर लंबे समय से सक्रिय हैं। खुखुंदू थाना क्षेत्र के पतलापुर गांव के रहने वाले असलहा तस्कर पप्पू सिंह की पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी के बाद कई असलहा तस्करों के नाम सामने आए हैं। पुलिस असलहा तस्करों की कुुंडली खंगाल रही है।
कुछ को उठा कर पुलिस पूछताछ कर रही है तो कुछ को उठाने की फिराक में है। बिहार से असलहा मंगा कर उसे जिले के विभिन्न क्षेत्रों में असलहा तस्कर सप्लाई कर रहे हैं। यह खेल जिले में लंबे समय से चल रहा है।
पुलिस को पुख्ता सूचना मिली कि जिले में असलहा तस्करों का एक रैकेट लंबे समय से कार्य कर रहा है। पुलिस ने मुखबिरों और अपने सूत्रों को पता करने के लिए लगाया। जिसमें छनकर आई बातों से चला कि वास्तव में असलहा तस्कर सक्रिय हैं और बिहार के सिवान व मुंगेर से असलहा मंगा कर जिले में सप्लाई करते हैं।
यहीं नहीं बिहार के असलहों की आपूर्ति देवरिया से विभिन्न जनपदों के अलावा लखनऊ व दिल्ली तक की जाती है। मुंगेर के असलहों की अपराधियों के बीच बड़ी मांग है। चमचमाती मुंरेग का पिस्टल देख उसे लेने के लिए खरीदारी तत्काल हामी भर देते हैं। 25 हजार से 35 हजार रुपये तक मुंगेर की पिस्टल बिक जाती है। इसके अलावा सिवान में बनाए गए तमंचे की आपूर्ति भी तस्कर करते हैं।
यह भी पढ़ें- देवरिया में पशु तस्कर ने दरोगा का पिस्तौल छीन की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में हुआ घायल
जिले के चार प्रमुख असलहा तस्करों पर है पुलिस की नजर
पुलिस को जांच में पता चला है कि विवेक उर्फ पप्पू सिंह के अलावा चार प्रमुख तस्कर हैं जिन पर पुलिस की नजर है। दो दिन से दबिश देकर पुलिस असलहा तस्करों को उठा रही है। लगातार पूछताछ की जा रही है। जिससे असलहा तस्करी को जड़ से समाप्त किया जा सके।
ये तस्कर ट्रेन, बस व निजी वाहनों से असलहे की खेप जिले में पहुंचाते हैं। होटल के अलावा गांवों में रैकेट से जुड़े सदस्यों के घर डील होती है और उसके बाद निर्धारित तिथि को असलहा उपलब्ध करा दिया जाता है। छोटे रास्तों से जिस पर पुलिस का पहरा कम रहता है उस रास्ते से तस्कर जिले में वाहनों से प्रवेश करते हैं।
जेल भेजा गया मुठभेड़ में घायल विवेक उर्फ पप्पू
कोतवाली क्षेत्र के सकरापार रेलवे ढाला के समीप मुठभेड़ में पुलिस की गोली से घायल विवेक सिंह उर्फ पप्पू काे उपचार के लिए बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर में भर्ती कराया गया था। सोमवार को चिकित्सकों ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। शाम को कोतवाली पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। पुलिस उससे मिली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी है।
जिले में असलहा तस्करी की सूचना मिली है। उसी क्रम में विवेक सिंह उर्फ पप्पू सिंह को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। अन्य असलहा तस्करों के बारे में भी जानकारी मिली है। उनकी तलाश की जा रही है।
-आनंद पांडेय, एडिशनल एसपी उत्तरी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।