मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी का आडियो वायरल, आरोपित के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए दबिश डाल रही पुलिस

Deoria Crime News मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने का आडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। सक्रिय हुई पुलिस ने मदनपुर थाना क्षेत्र के नैयपुर गांव के रहने वाले युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस तलाश में जुटी है। मुकदमा मदनपुर थाने के उप निरीक्षक अरविंद राय की तहरीर पर दर्ज किया है।

मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी का आडियो वायरल। (फाइल)

Your browser does not support the audio element.

देवरिया, जागरण संवाददाता। देवरिया जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के नैयपुर गांव के रहने वाले एक युवक का मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने का आडियो इंटरनेट मीडिया पर गुरुवार की शाम वायरल हो गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही आरोपित की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। यह है मामला मदनपुर थाना के नैयपुर गांव का रहने वाला कृष्णा चतुर्वेदी पुत्र गणेश दत्त का एक आडियो गुरुवार से वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। इसकी जब भनक मदनपुर पुलिस को लगी तो वह सक्रिय हो गई। पुलिस आरोपित कृष्णा की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। गिरफ्तारी के लिए पुलिस दे रही दबिश उसका मोबाइल नंबर भी बंद चल रहा है। मदनपुर थाने के उप निरीक्षक अरविंद राय ने इस मामले में मदनपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।

Edited By: Pragati Chand