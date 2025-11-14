UP Police Encounter: देवरिया में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, मुठभेड़ में असलहा तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, देवरिया। जनपद पुलिस को शुक्रवार की भोर में 1.30 बजे एक असलहा तस्कर को पकड़ने में सफलता मिली। मुखबिर की सूचना पर महुआडीह व रामपुर कारखाना पुलिस ने घेराबंदी कर परसौना और सेखौना के बीच खराइच मोड़ के पास उसे मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पुलिस टीम को देख उसने फायर किया, जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने उसके दाहिने पैर में गोली मार गिरफ्तार कर लिया।

अत्ताउल्लाह पुत्र स्वर्गीय नबी उल्लाह शहर के देवरिया खास वार्ड नंबर 12 का रहने वाला है। वह लंबे समय से असलहा तस्करी का काम करता है। रामपुर कारखाना पुलिस सेखौना में रात में वाहन चेकिंग कर रही थी। इस बीच मुखबिर ने सूचना दिया कि कुशीनगर जनपद की तरफ से बाइक से असलहा तस्कर अताउल्लाह आ रहा है।