UP के देवरिया में बरामद हुई बिहार भेजी जा रही अंग्रेजी शराब, सेल्समैन सहित सात आरोपित गिरफ्तार

देवरिया पुलिस की सक्रियता से बिहार भेजी जा रही शराब बरामद हुआ। साथ ही सात तस्करों को गिरफ्ताक कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। तस्करों की योजना ट्रेन से शराब ले जाने की थी। पूछताछ में पता चला कि गिरोह का सरगना क्षेत्र के एक दुकान का मुंशी ही है। तस्करों के पास से चोरी की बाइक भी मिली है।

पुलिस के गिरफ्त में शराब तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्य। -जागरण

देवरिया, जागरण संवाददाता। पड़ोसी प्रांत बिहार भेजी जा रही 250 शीशी अंग्रेजी शराब को भटनी उपनगर के केवड़ा मंदिर के समीप से पुलिस ने सोमवार को बरामद किया। शराब दुकान के सेल्समैन समेत सात तस्करों को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपितों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। यह है पूरा मामला थानाध्यक्ष डा. महेंद्र कुमार पुलिस टीम के साथ भोर में गश्त कर रहे थे। केवड़ा मंदिर के समीप तीन युवक हाथ में झोला लिए रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हुए नजर आए। पुलिस टीम ने तीनों को रोक लिया, झोले की तलाशी ली तो उसमें अंग्रेजी शराब बरामद की गई। उन्होंने बताया कि वह ट्रेन के माध्यम से बिहार शराब ले जाते हैं। चार लोग दो बाइक पर सवार होकर पीछे आ रहे हैं, उनके पास भी अंग्रेजी शराब की पेटी है। इस बीच बाइक पर सवार चार लोग और आए गए। पुलिस ने उनके पास से भी शराब बरामद की। सभी के पास से कुल 250 शीशी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। चोरी की बाइक से करते थे तस्करी पूछताछ में पकड़े तस्करों में प्रद्युम्न तिवारी व वेद प्रकाश शुक्ला निवासी पिपरा शुक्ल थाना खुखुंदू, अभय कुमार सिंह निवासी बाकरपुर थाना सोनपुर, संतोष कुमार शाह निवासी गोला बाजार थाना सोनपुर, रोहित कुमार राय निवासी पहाड़ीचक मोही किनारा थाना सोनपुर जिला छपरा बिहार, रोहित यादव निवासी प्रतापपुर थाना हुसैनगंज जिला सिवान व राजू कुमार निवासी मड़कन थाना हुसैनगंज जनपद सिवार बिहार शामिल हैं। गिरोह का सरगना प्रद्युम्न है, यह भटनी उपनगर स्थित एक शराब की दुकान में मुंशी है। थानाध्यक्ष ने बताया कि इनके पास से दो बाइक भी बरामद की गई है, उसमें से एक बाइक मीरगंज गोपालगंज से चुराई गई थी। दोनों बाइक के नंबर प्लेट बदल कर यह शराब तस्करी करते थे। शराब की दुकान का मिलाया जाएगा स्टाक पकड़ी गई शराब भटनी क्षेत्र के ही किसी दुकान से ली गई थी। जिस दुकान पर सरगना मुंशी है, उस दुकान का स्टाक व कागजात का मिलान कराया जाएगा। भटनी पुलिस ने इसके लिए आबकारी विभाग को रिपोर्ट दी है।

