मानक से अधिक भूमि अधिग्रहण के आरोपों पर NHAI टीम ने की पैमाइश, अधिक भूमि लेने का था आरोप

संवाद सूत्र, बरहज। राम-जानकी मार्ग के चौड़ीकरण कार्य में लवरछी बाईपास पर मानक से अधिक भूमि अधिग्रहण का किसानों ने आरोप लगाया था। मंगलवार को राजस्व विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआइ) की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर भूमि की पैमाइश एवं निशानदेही की।

क्षेत्रीय किसानों का आरोप था कि जितनी भूमि का प्रतिकर दिया गया है, उससे अधिक भूमि अधिग्रहित की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने एसडीएम व एनएचआइ के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि भूमि की पैमाइश कर प्रभावित किसानों को उनके हिस्से की भूमि का उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए।