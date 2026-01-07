Language
    मानक से अधिक भूमि अधिग्रहण के आरोपों पर NHAI टीम ने की पैमाइश, अधिक भूमि लेने का था आरोप

    By Bhagwan Upadhyay Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 01:20 PM (IST)

    राम-जानकी मार्ग के चौड़ीकरण में लवरछी बाईपास पर किसानों ने मानक से अधिक भूमि अधिग्रहण का आरोप लगाया था। जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व विभाग और एनएचए ...और पढ़ें

    जिलाधिकारी ने एसडीएम व एनएचआइ के अधिकारियों को दिया था पैमाइश का निर्देश। जागरण

    संवाद सूत्र, बरहज। राम-जानकी मार्ग के चौड़ीकरण कार्य में लवरछी बाईपास पर मानक से अधिक भूमि अधिग्रहण का किसानों ने आरोप लगाया था। मंगलवार को राजस्व विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआइ) की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर भूमि की पैमाइश एवं निशानदेही की।

    क्षेत्रीय किसानों का आरोप था कि जितनी भूमि का प्रतिकर दिया गया है, उससे अधिक भूमि अधिग्रहित की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने एसडीएम व एनएचआइ के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि भूमि की पैमाइश कर प्रभावित किसानों को उनके हिस्से की भूमि का उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए।

    जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक सुनील, लेखपाल प्रमोद पासवान, एनएचआइ के कानूनगो राघव राम तथा भूमि अधिग्रहण कार्यालय के अधिकारियों की मौजूदगी में सीमांकन कर निशानदेही की गई। इस दौरान अरविंद यादव, सुरेंद्र यादव, पन्ने लाल, तेज बहादुर, अभिषेक, अवध नारायण, सुरेंद्र सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।