देवरिया में रंजिश के चलते युवक के पेट में पेचकस से हमला, हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, भटनी, (देवरिया)। रंजिश को लेकर हुए विवाद में चांदपार गांव में गुरुवार की रात एक युवक के पेट में पेंचकस घोंपकर घायल करने का मामला सामने आया है। गंभीर हालत में युवक का इलाज महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज, देवरिया में चल रहा है।

चांदपार के रहने वाले 27 वर्षीय प्रदीप कुमार पुत्र रामप्रसाद गुरुवार रात करीब 8:30 बजे घर के बाहर खड़े थे। आरोप है कि इसी दौरान गांव का एक युवक कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा और रंजिश को लेकर प्रदीप से गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगा। विरोध करने पर आरोपित ने प्रदीप के पेट में पेंचकस घोंप दिया और साथियों के साथ मौके से फरार हो गया।