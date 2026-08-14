देवरिया के टीकमपार ताल में मिला मजदूर का शव, दो दिन से था लापता

जागरण संवाददाता, भाटपाररानी, (देवरिया)। खड़ेसर गांव के रहने वाले 28 वर्षीय मजदूर मृत्युंजय खरवार का शव शुक्रवार सुबह टीकमपार ताल में मिलने से सनसनी फैल गई। वह दो दिन से लापता था। ताल में शव मिलने की सूचना पर स्वजन में चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत के कारणों की जांच की जा रही है।

मृत्युंजय मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। स्वजन के मुताबिक, बुधवार को वह टीकमपार में मजदूरी करने गया था। काम समाप्त होने के बाद वह घर नहीं लौटा। देर शाम तक उसके घर नहीं पहुंचने पर स्वजन ने तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।