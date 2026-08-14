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    देवरिया के टीकमपार ताल में मिला मजदूर का शव, दो दिन से था लापता

    By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 12:09 PM (IST)

    देवरिया के टीकमपार ताल में 28 वर्षीय मजदूर मृत्युंजय खरवार का शव मिला है, जो दो दिन से लापता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मौत के कारणों ...और पढ़ें

    HighLights

    1. देवरिया के टीकमपार ताल में मिला मजदूर का शव।

    2. मृत्युंजय खरवार दो दिन से लापता था, परिवार में कोहराम।

    3. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा, मौत के कारणों की जांच।

    जागरण संवाददाता, भाटपाररानी, (देवरिया)। खड़ेसर गांव के रहने वाले 28 वर्षीय मजदूर मृत्युंजय खरवार का शव शुक्रवार सुबह टीकमपार ताल में मिलने से सनसनी फैल गई। वह दो दिन से लापता था। ताल में शव मिलने की सूचना पर स्वजन में चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत के कारणों की जांच की जा रही है।

    मृत्युंजय मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। स्वजन के मुताबिक, बुधवार को वह टीकमपार में मजदूरी करने गया था। काम समाप्त होने के बाद वह घर नहीं लौटा। देर शाम तक उसके घर नहीं पहुंचने पर स्वजन ने तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।

    पता नहीं चलने पर पत्नी गुड़िया देवी थाने पहुंची और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मृत्युंजय का फोटो लाने को कहा था। शुक्रवार सुबह गुड़िया फोटो लेकर थाने जाने की तैयारी कर रही थी। इसी बीच सूचना मिली कि टीकमपार ताल में एक युवक का शव मिला है। स्वजन मौके पर पहुंचे तो शव की पहचान मृत्युंजय के रूप में हुई।

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    शव मिलने की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। मृत्युंजय की पत्नी गुड़िया देवी के अलावा दो बेटियां ज्योति (10) और सृष्टि (7) हैं। उसके पिता दर्शन खरवार का पहले ही निधन हो चुका है। पुलिस ने शव विधिक कार्रवाई के लिए भेज दिया है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

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