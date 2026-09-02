देवरिया में केडी चौराहा-तिरमासाहुन-सुंदरपुर सड़क का होगा चौड़ीकरण, यूपी-बिहार की कनेक्टिविटी को मिलेगी मजबूती

संवाद सूत्र, देवरिया। उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाली पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र की महत्वपूर्ण केडी चौराहा–तिरमासाहुन–सुंदरपुर मुख्य सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का रास्ता साफ हो गया है। सड़क निर्माण के लिए वित्त विभाग ने लोक निर्माण विभाग को 13 करोड़ तीन लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है।

करीब 3.9 किलोमीटर लंबी इस सड़क की वर्तमान चौड़ाई तीन मीटर है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद सड़क पर 5.5 मीटर चौड़ा पिच मार्ग बनाया जाएगा। इसके दोनों ओर 1.5-1.5 मीटर चौड़ी पटरी का निर्माण भी कराया जाएगा। इस प्रकार सड़क की कुल चौड़ाई 8.5 मीटर हो जाएगी। सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण से उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच आवागमन अधिक सुगम और सुरक्षित होने की उम्मीद है।