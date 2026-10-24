देवरिया में बाढ़ से चौपट हुई किसानों की मेहनत, लागत निकालना भी मुश्किल

संवाद सूत्र, कपरवार। बरहज तहसील क्षेत्र के कपरवार खादर और बांगर गांवों में बाढ़ का पानी भरने से किसानों की फसल नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई है। धान, अरहर, मक्का, बाजरा और सब्जियों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। फसल क्षति का सर्वे नहीं होने से प्रभावित किसानों में नाराजगी है। किसानों ने प्रशासन से राजस्व विभाग की टीम भेजकर नुकसान का आकलन कराने और नियमानुसार मुआवजा दिलाने की मांग की है।

किसान ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि बाढ़ ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। बीज, खाद, जोताई और अन्य कृषि कार्यों पर पूंजी लगाने के बाद फसल बर्बाद होने से लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।