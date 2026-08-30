देवरिया में मतांतरण की सूचना पर पहुंची पुलिस, तीन को हिरासत में लेकर हकीकत की कर रही है जांच

जागरण संवाददाता, देवरिया। एक व्यक्ति के घर लोगों को बुलाकर रोगों को ठीक करने के नाम पर दवा देने और दूसरे धर्म की प्रार्थना कराने की जांच शुरू हो गई है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने परिवार पर मतांतरण कराने का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस तीन लोगों को हिरासत में लेकर थाने में पूछताछ कर रही है।

महुआडीह थाना क्षेत्र के भटनी दादन गांव में रविवार को एक परिवार के घर पूजा-पाठ का आयोजन किया जा रहा था। इसमें महिलाओं समेत कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे। आरोप है कि परिवार की ओर से रोगों को ठीक करने के नाम पर लोगों को बुलाया गया है और पूजा-पाठ के बहाने मतांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

ईसाई धर्म की प्रार्थना कराए जाने की भी बात कही गई। इसकी जानकारी पर बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीन लोगों को हिरासत में लिया और थाने ले गई। तीनों से पूछताछ की जा रही है।