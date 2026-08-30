देवरिया में मतांतरण की सूचना पर पहुंची पुलिस, तीन को हिरासत में लेकर हकीकत की कर रही है जांच
देवरिया के महुआडीह में मतांतरण की सूचना पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पुलिस को बुलाया, जिसके बाद तीन लोगों को हिरासत में लिया गया।
HighLights
देवरिया में मतांतरण की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई।
बजरंग दल की शिकायत पर तीन लोग हिरासत में लिए गए।
रोगों के इलाज के बहाने प्रार्थना कराने का आरोप।
जागरण संवाददाता, देवरिया। एक व्यक्ति के घर लोगों को बुलाकर रोगों को ठीक करने के नाम पर दवा देने और दूसरे धर्म की प्रार्थना कराने की जांच शुरू हो गई है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने परिवार पर मतांतरण कराने का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस तीन लोगों को हिरासत में लेकर थाने में पूछताछ कर रही है।
महुआडीह थाना क्षेत्र के भटनी दादन गांव में रविवार को एक परिवार के घर पूजा-पाठ का आयोजन किया जा रहा था। इसमें महिलाओं समेत कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे। आरोप है कि परिवार की ओर से रोगों को ठीक करने के नाम पर लोगों को बुलाया गया है और पूजा-पाठ के बहाने मतांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
ईसाई धर्म की प्रार्थना कराए जाने की भी बात कही गई। इसकी जानकारी पर बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीन लोगों को हिरासत में लिया और थाने ले गई। तीनों से पूछताछ की जा रही है।
पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही मामले की वास्तविकता स्पष्ट होगी। घटना को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। पुलिस मौके पर मौजूद लोगों से भी जानकारी जुटा रही है।
भटनी दादन गांव में एक परिवार के घर पूजा-पाठ कराया जा रहा था। मतांतरण की भी सूचना मिली थी। सूचना पर तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।
-अमित कुमार राय, थानाध्यक्ष, महुआडीह