Deoria: स्कूल में झूला झूलते समय गिरा सातवीं का छात्र, एंबुलेंस का इंतजार करता रहा प्रबंधन; मौत

स्कूल प्रबंधन के मुताबिक सांतवीं के छात्र अंश लंच के समय झूले पर खेल रहे थे। इस दौरान अचानक पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिरकर गंभीर रूप से चोटिल हो गए। उपचार के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज ले गए जहां से बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। एंबुलेंस के आने का इंतजार कर रहे थे तभी छात्र ने दम तोड़ दिया।

स्कूल में झूला झूलते समय गिरने से सातवीं के छात्र की मौत। - सांकेत‍िक तस्‍वीर

