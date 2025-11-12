देवरिया में पशु तस्कर ने दरोगा का पिस्तौल छीन की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में हुआ घायल

संवाद सूत्र,बनकटा। दारोगा की पिस्टल छीनकर पुलिस की गिरफ्त से भाग रहा पशु तस्कर बुधवार की भोर में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया है। घायल पशु तस्कर का उपचार मेडिकल कालेज देवरिया में चल रहा है।

परसिया करकटही गांव के रहने वाले पशु तस्कर दिलीप सोनकर को पुलिस ने मंगलवार की सुबह एक अदद देसी तमंचा दो कारतूस व 11 राशि गोवंश पशु के साथ गिरफ्तार किया था।

पुलिस के अनुसार, मंगलवार की देर रात में पशु तस्कर ने पेट दर्द का बहाना बनाया। पुलिस उसे उपचार के लिए स्वास्थ्य केन्द्र ले जा रही थी इसी दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटा के समीप तस्कर ने शौच का बहाना बनाया तो पुलिस ने गाड़ी रोक दी।