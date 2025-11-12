Language
    देवरिया में पशु तस्कर ने दरोगा का पिस्तौल छीन की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में हुआ घायल

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 08:27 AM (IST)

    देवरिया में एक पशु तस्कर ने पुलिस दरोगा से पिस्तौल छीनकर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें तस्कर घायल हो गया। यह घटना पशु तस्करी में लिप्त एक व्यक्ति को पकड़ने के दौरान हुई, जब उसने दरोगा पर हमला कर दिया और उसकी पिस्तौल छीन ली।

    संवाद सूत्र,बनकटा। दारोगा की पिस्टल छीनकर पुलिस की गिरफ्त से भाग रहा पशु तस्कर बुधवार की भोर में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया है। घायल पशु तस्कर का उपचार मेडिकल कालेज देवरिया में चल रहा है।

    परसिया करकटही गांव के रहने वाले पशु तस्कर दिलीप सोनकर को पुलिस ने मंगलवार की सुबह एक अदद देसी तमंचा दो कारतूस व 11 राशि गोवंश पशु के साथ गिरफ्तार किया था।

    पुलिस के अनुसार, मंगलवार की देर रात में पशु तस्कर ने पेट दर्द का बहाना बनाया। पुलिस उसे उपचार के लिए स्वास्थ्य केन्द्र ले जा रही थी इसी दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटा के समीप तस्कर ने शौच का बहाना बनाया तो पुलिस ने गाड़ी रोक दी।

    इसी दौरान तस्कर ने दारोगा का पिस्टल छीन लिया और झाड़ियों में भाग गया। बाद में पुलिस ने उसे टार्च के सहारे से एक झाड़ी में छिपा देखा। पुलिस के बार-बार कहने के बाद भी समर्पण नहीं किया और पुलिसकर्मियों पर गोली चला दी।

    बुधवार की भोर में हुई मुठभेड़ में पशु तस्कर के पैर में गोली लग गई। घायल पशु तस्कर का उपचार स्वास्थ्य केंद्र बनकटा में कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया।