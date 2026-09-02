देवरिया में दो अलग-अलग घटनाओं में BSc छात्र और 62 वर्षीय बुजुर्ग ने फंदे से लटककर दी जान, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, देवरिया। जनपद में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाने की दो अलग-अलग घटनाओं से हड़कंप मच गया। बरियारपुर और भलुअनी थाना क्षेत्रों में हुए इन हादसों में एक 19 वर्षीय छात्र और एक 62 वर्षीय बुजुर्ग की जान चली गई।

पहली घटना नगर पंचायत बरियारपुर के वार्ड नंबर एक (बनरहा टोला) की है, जहां स्वर्गीय श्रीनिवास पांडेय के 19 वर्षीय पुत्र कृष्ण कुमार पांडेय का शव बुधवार सुबह उनके कमरे में फंदे से लटकता मिला। कृष्ण कुमार बीआरडी पीजी कॉलेज में बीएससी के छात्र थे और अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। सुबह जब परिजनों ने उनका शव देखा तो चीख-पुकार मच गई। इकलौते बेटे का शव देखकर मां रीमा पांडेय और बहन श्रेया पांडेय का रो-रोकर बुरा हाल है।