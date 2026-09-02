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देवरिया में दो अलग-अलग घटनाओं में BSc छात्र और 62 वर्षीय बुजुर्ग ने फंदे से लटककर दी जान, जांच में जुटी पुलिस

By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
Updated: Wed, 02 Sep 2026 10:47 AM (IST)

देवरिया जनपद में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाने की दो अलग-अलग घटनाओं से हड़कंप मच गया है। इन हादसों में ...और पढ़ें

मृतक रामध्यान की फाइल फोटो

मृतक रामध्यान की फाइल फोटो

HighLights

  1. देवरिया में दो अलग-अलग फांसी की घटनाएं।

  2. 19 वर्षीय छात्र और 62 वर्षीय बुजुर्ग की मौत।

  3. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

जागरण संवाददाता, देवरिया। जनपद में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाने की दो अलग-अलग घटनाओं से हड़कंप मच गया। बरियारपुर और भलुअनी थाना क्षेत्रों में हुए इन हादसों में एक 19 वर्षीय छात्र और एक 62 वर्षीय बुजुर्ग की जान चली गई।

पहली घटना नगर पंचायत बरियारपुर के वार्ड नंबर एक (बनरहा टोला) की है, जहां स्वर्गीय श्रीनिवास पांडेय के 19 वर्षीय पुत्र कृष्ण कुमार पांडेय का शव बुधवार सुबह उनके कमरे में फंदे से लटकता मिला। कृष्ण कुमार बीआरडी पीजी कॉलेज में बीएससी के छात्र थे और अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। सुबह जब परिजनों ने उनका शव देखा तो चीख-पुकार मच गई। इकलौते बेटे का शव देखकर मां रीमा पांडेय और बहन श्रेया पांडेय का रो-रोकर बुरा हाल है।

दूसरी घटना भलुअनी थाना क्षेत्र के ग्राम बारीपुर की है, जहां मंगलवार को 62 वर्षीय रामध्यान कुशवाहा (पुत्र स्वर्गीय सुबेदार कुशवाहा) ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए।

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दोनों ही मामलों की सूचना मिलते ही संबंधित थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी की और अंत्यपरीक्षण (पोस्टमार्टम) के लिए मर्चरी हाउस भेज दिया। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों में आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है और घटनाओं के कारणों की जांच में जुटी है।

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