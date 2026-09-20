देवरिया में आंगनबाड़ी भर्ती अटकी: आय प्रमाणपत्रों के सत्यापन में देरी, मिले 10 संदिग्ध प्रमाणपत्र

जागरण संवाददाता, देवरिया। जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों पर नियुक्ति का इंतजार लंबा होता जा रहा है। करीब दो माह पहले 408 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद भी प्रक्रिया आय प्रमाणपत्रों के सत्यापन में अटक गई है। सदर तहसील को छोड़कर अन्य तहसीलों से अभी तक प्रमाणपत्रों का सत्यापन विभाग को नहीं मिला है। ऐसे में सत्यापन पूरा होने तक मेरिट सूची तैयार करना संभव नहीं है।

जनपद के सभी विकासखंडों और नगर पालिका क्षेत्र में वर्षों से रिक्त चल रहे 146 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 262 सहायिका पदों के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय ने 10 जुलाई को विज्ञापन जारी किया था। इन पदों के लिए 15 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें करीब पांच हजार आवेदक बीपीएल श्रेणी के हैं। नियुक्ति में विधवा, परित्यक्ता और बीपीएल श्रेणी के अभ्यर्थियों को वरीयता का प्रावधान होने के कारण विभाग इन प्रमाणपत्रों का दोबारा सत्यापन करा रहा है।

इसके लिए तहसीलों से जारी आय प्रमाणपत्र उसी तहसील में सत्यापन के लिए भेजे गए हैं। प्रमाणपत्र जारी करने वाले लेखपालों से ही उनका सत्यापन कराया जा रहा है। इसको लेकर लेखपालों के सामने अपने ही जारी प्रमाणपत्र की जांच करने की स्थिति बनी हुई है। नतीजा यह है कि अभी केवल सदर तहसील का पूर्ण सत्यापन विभाग को प्राप्त हुआ है। इसमें भी करीब दस प्रमाणपत्र संदिग्ध बताए जा रहे हैं। विभाग इनकी अलग से जांच कराएगा।