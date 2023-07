Deoria News: संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला युवक का शव, लाडले का मौत से परिवार में मचा कोहराम

मामला देवरिया जिले के सुरौली क्षेत्र के रोहुआर धीरजन गांव का है। युवक परिवार के साथ पूरे दिन खेती के काम में हाथ बटाता रहा। शाम को परिवार के सभी लोग गांव के बाहर स्थित मकान पर चले गए जबकि युवक दूसरे मकान पर चला गया। रात में घरवाले भोजन के लिए बुलाने पहुंचे तो कमरे के अंदर फंदे से लटकता मिला।

संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला युवक का शव। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

देवरिया, जागरण संवाददाता। देवरिया जिले के सुरौली क्षेत्र के रोहुआर धीरजन गांव में एक युवक का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने घरवालों से पूछताछ कर मौके का जायजा लिया। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। घरवालों का रो- रोकर बुरा हाल हो गया है। यह है मामला सुरौली थाना के रोहुआर धीरजन के रहने वाले 18 वर्षीय कृष्णा चौहान पुत्र केदार नाथ चौहान परिवार के लाडले थे। घर के सभी सदस्य उसे काफी मानते थे। शनिवार को दिन भर वह स्वजन के साथ खेत के कार्य में हाथ बटा रहा था। इसके बाद परिवार के सदस्य दूसरे मकान पर चले गए, जबकि यह गांव में स्थित मकान पर चला गया। रात को जब परिवार के सदस्य भोजन करने के लिए उसे जगाने गए तो कमरे के अंदर की स्थिति देख सन्न रह गए। कृष्णा का शव फंदे से लटक रहा था। बेटे को इस हाल में देख स्वजनों का कलेजा फटा जा रहा था। परिवार के सदस्यों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। प्रभारी निरीक्षक मृत्युंजय सिंह ने प्रथम दृष्टया मामला आत्म हत्या दिख रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पति समेत चार के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न व गर्भपात कराने का मुकदमा देवरिया जिले के सुरौली क्षेत्र के पैकौली महाराज गांव की रहने वाली एक विवाहिता ने पति समेत चार के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न व गर्भपात कराने का मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज कर महिला थाने की पुलिस जांच में जुट गई है। गांव की अंशिका पत्नी सोनू का आरोप है कि तीन वर्ष पूर्व उसकी शादी नाथबाबा मंदिर रुद्रपुर में हुई। पति से एक दो वर्ष का पुत्र है। शादी के बाद से ही पति व ससुराल के अन्य लोगों का व्यवहार उसके प्रति ठीक नहीं रहा। ससुराल के लोग दहेज में बाइक के लिए प्रताड़ित करते रहे। तीन माह पूर्व जब वह दूसरी बार तीन माह की गर्भवती थी तो पति सोनू, सास आशा देवी, ननद रिंकू व प्रियंका मुझे जबरदस्ती राघव नगर स्थित प्रतिभा अस्पताल ले गए और गर्भपात करा दिया। 12 जून को उन लोगों ने दहेज के लिए मारपीट कर घर से निकाल दिया। इस मामले में पुलिस ने पति, सास व दो ननद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। प्रभारी निरीक्षक अर्चना सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Edited By: Pragati Chand