Deoria News: पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर वसूली करने वाला दारोगा निलंबित, आवेदनकर्ताओं ने ऐसे खोला राज

फीडबैक सेल की फीडबैक लेने में आवेदनकर्ताओं ने खोला दारोगा के वसूली का राज खोला तो उस पर कार्रवाई की गाज गिर गई। दारोगा का राज खुलने के बाद फीडबैक सेल की रिपोर्ट पर एसपी ने उसे निलंबित कर दिया। वहीं मामले में सीओ सिटी को जांच मिली है। पता चला है कि दारोगा पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर एक-एक आवेदनकर्ता से 500-500 रुपये वसूलता था।

पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर वसूली करने वाला दारोगा निलंबित। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

देवरिया, जागरण संवाददाता। पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर विभिन्न लोगों से 500-500 रुपये वसूली करने की शिकायत मिलने पर एसपी ने एकौना थाने में तैनात दारोगा छविनाथ राम को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई एसपी कार्यालय के फीडबैक सेल टीम की रिपोर्ट के बाद की गई है। प्रकरण की जांच सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी को सौंपी गई है। यह है पूरा मामला फीडबैक सेल की टीम ने पासपोर्ट सत्यापन को लेकर आवेदकों से चार दिन पहले फीडबैक लिया। एकौना थाने के बेलवा दुबौली के रहने वाले कृष्ण सिंह ने बताया कि दारोगा ने खर्चापानी के नाम पर 500 रुपये लिया था। इसके अलावा लीलापुर भैंसहा के रहने वाले जितेंद्र साहनी के बड़े भाई धर्मेंद्र ने बताया कि दारोगा ने 400 रुपये खर्चापानी की बात कहते हुए लिया है। इसी तरह हौली बलिया गांव के रहने वाले राजमन से एक हजार रुपये पासपोर्ट सत्यापन के लिए मांग की गई। लेकिन उनसे 500 रुपये की वसूली की गई। क्या कहते हैं अधिकारी एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि पासपोर्ट सत्यापन में वसूली करने की रिपोर्ट मिलने पर दारोगा को निलंबित कर दिया गया है। जांच कराई जा रही है। अगर रिपोर्ट में इसकी पुष्टि होती है तो आगे की भी कार्रवाई की जाएगी। यह है फीडबैक सेल का कार्य एसपी कार्यालय में फीडबैक सेल बनाया गया है। यह टीम दिन भर विवेचना, पासपोर्ट सत्यापन, लोगों की शिकायतों के निस्तारण समेत अन्य के बारे में सीधे लोगों से बातचीत करती है। उनसे पुलिस के प्रति फीडबैक लेती है। अगर कोई पुलिस के प्रति शिकायत करता है तो उसकी जांच कर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

Edited By: Pragati Chand