Captain Anshuman Singh: कुछ ही देर में पैतृक गांव पहुंचेगा बलिदानी का पार्थिव, शाम तक तक दी जाएगी अंतिम विदाई

Captain Anshuman Singh बलिदानी कैप्टन अंशुमान सिंह के पैतृक गांव देवरिया के बरडीहा दलपत में दादा सत्य नारायण सिंह को ढांढस बंधाने पहुंचने वालों का तांता लगा है। गुरुवार से ही ग्रामीण अंशुमान सिंह के पार्थिव का इंतजार कर रहे हैं। गांव के लोग बलिदानी के पिता व चाचा को फोन पर संपर्क कर जानकारी ले रहे हैं। कुछ ही समय में पार्थिव गांव पहुंचेगा।

Captain Anshuman Singh: सियाचिन ग्लेशियर में बलिदान हुए कैप्टन अंशुमान सिंह। (फाइल फोटो)

Your browser does not support the audio element.