अपहरण कर कारोबारी को बदमाश ले जाते नेपाल, मांगते पांच करोड़ फिरौती; गिरफ्तार बदमाशों ने बताई पूरी योजना

जागरण संवाददाता, सलेमपुर। कारोबारी कमलनयन तिवारी का अपहरण कर बदमाश उन्हें नेपाल ले जाने वाले थे, स्वजन से पांच करोड़ फिरौती मांगने की योजना थी। मुखबिरी करने वाले वाले व्यक्ति को आधा रकम देनी थी, जबकि शेष आधा रकम बदमाश आपस में बांटते। सूरज नाम का अपराधी मुखबिरी कर बदमाशों को जानकारी दे रहा था। वह सलेमपुर क्षेत्र का ही किसी गांव का रहने वाला है। अपहरण की रची गई पूरी योजना के बारे में मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाशों ने एसटीएफ और पुलिस को बताई।

बदमाश महुआडीह थाना क्षेत्र के बरवा गांव में प्रदीप यादव पुत्र मदन यादव के मुर्गी फार्म पर कई दिनों से आकर रुके थे। रात में उसके मुर्गी फार्म पर ही सोते थे। वहां से पड़री तिवारी गांव आकर रेकी कर रहे थे कि इसकी भनक एसटीएफ टीम को लग गई थी। पकड़े गए बदमाश पड़री तिवारी के राजकमल तिवारी का अपहरण करने की पूरी तैयारी कर लिए थे।

गिरफ्तार बदमाशों का रैकेट अन्य प्रांतों में भी है। विशेषकर ये बदमाश अपहरण करने के बाद फिरौती लेते हैं और अन्य प्रांतों में ले जाकर हत्या भी कर देते हैं। इनका रैकेट गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र सहित कई अन्य प्रदेशों में फैला हुआ है।

कोतवाली में एसटीएफ लखनऊ के सीओ डीके शाही ने बताया कि बदमाशों ने पूछताछ में बताया है कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए उसके साथ अंकित यादव निवासी ग्राम चौथी, थाना मरदह गाजीपुर, सर्वेश पुत्र गोलू यादव निवासी कहिनवर थाना सरायलखी जनपद मऊ, दो दिन पहले बिना नंबर की स्विफ्ट कार से आए थे।

प्रदीप यादव निवासी बरवा, थाना महुआडीह के यहां रुके थे। सभी एक राय होकर फिरौती की योजना बनाए थे। शुक्रवार की रात में उन्हें पता था कि राज कमल बरहज से महदहा होकर पड़री तिवारी जाएंगे। इसके पहले पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की और मुठभेड़ हो गई।



इतनी बड़ी साजिश की मुझे नहीं थी भनक: राज कमल

पुलिस टीम के माध्यम से जब पड़री तिवारी निवासी राज कमल तिवारी ने बताया कि पुलिस के माध्यम से उन्हें मेरे अपहरण करने की साजिश के बारे में जानकारी हुई। यह सुनकर मुझे काफी आश्चर्य हो रहा है। उन्होंने बताया कि जिस समय पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई उसके कुछ ही समय बाद वे बरहज से अपने डिफेंडर गाड़ी से महदहा होकर घर गए। इसकी जानकारी उन्हें सुबह पुलिस के जरिए हुई। उन्होंने बताया कि इस घटना के बारे में सुनकर उन्हें काफी भय एवं दहशत है। इससे मेरा पूरा परिवार सहमा हुआ है।

हिमांशु पर कई थानों में दर्ज है गई मुकदमें

हिमांशु उर्फ गोविंद यादवः पर गौरीबाजार थाना में वर्ष 2023 में लूट, 2023 में हत्या का प्रयास आर्म्स एक्ट, गैंग्सटर, थाना रुद्रपुर में लूट, गाजीपुर दिलदार नगर में वर्ष आर्म्स एक्ट, वर्ष 2023 गाजीपुर मरदह में बलबा एससीएसटी सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। 2021 में मरदह गाजीपुर में गैंग्सटर, वर्ष 2023 में गाजीपुर के कासिमाबाद में हत्या का प्रयास, लूट की कई गंभीर धाराएं दर्ज है।