संवाद सूत्र, बनकटा/प्रतापपुर। श्रीरामपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सोमवार की रात वाहन चेकिंग के दौरान बनकटा जगदीश पेट्रोल पंप के पास से एक मोटरसाइकिल पर लादकर बिहार ले जाते समय 180 लीटर अवैध देशी शराब के साथ एक अभियुक्त को धर दबोचा। उसके पास से तीन प्लास्टिक की बोरी में कुल 20 पेटी अवैध देशी शराब बरामद हुई। बरामद की गई शराब की कुल मात्रा 180 लीटर बताई जा रही है। वहीं बरामद शराब की कुल कीमत चालीस हजार रुपए बताई जा रही है।