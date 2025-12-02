बाइक पर 180 लीटर अवैध देशी शराब लादकर बिहार ले जा रहा था युवक, पुलिस ने दबोचा
एक युवक को 180 लीटर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। वह बाइक पर शराब लादकर बिहार ले जा रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है कि शराब कहां से आई थी और इसमें कौन शामिल है।
संवाद सूत्र, बनकटा/प्रतापपुर। श्रीरामपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सोमवार की रात वाहन चेकिंग के दौरान बनकटा जगदीश पेट्रोल पंप के पास से एक मोटरसाइकिल पर लादकर बिहार ले जाते समय 180 लीटर अवैध देशी शराब के साथ एक अभियुक्त को धर दबोचा। उसके पास से तीन प्लास्टिक की बोरी में कुल 20 पेटी अवैध देशी शराब बरामद हुई। बरामद की गई शराब की कुल मात्रा 180 लीटर बताई जा रही है। वहीं बरामद शराब की कुल कीमत चालीस हजार रुपए बताई जा रही है।
सीओ भाटपार रानी अंशुमान श्रीवास्तव तथा थानाध्यक्ष श्रीरामपुर डॉ महेंद्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान कुशीनगर जिले के कसया थाना क्षेत्र के पिपरी गांव निवासी नितेश सिंह उर्फ विधि सिंह पुत्र कन्हैया सिंह के रूप में हुई।
गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय चालान कर दिया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में एसआई राघवेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार, हरिकेश गुप्ता तथा कैलाश पटेल शामिल रहे।
