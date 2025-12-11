विधि संवाददाता, देवरिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी की कोर्ट ने जालसाजी कर औद्योगिक प्लाट की खरीद-बिक्री के आरोप में जेल भेजे गए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की लिखित व मौखिक शिकायत को संज्ञान लिया है। आरोपी पूर्व आईपीएस अधिकारी ने रिमांड के समय न्यायालय को अवगत कराया था कि गिरफ्तारी के समय उसके साथ जबरदस्ती की गई। जिससे शरीर पर चोटें आई हैं। कोर्ट ने एसपी को अपने स्तर से जांच कराकर 10 दिन के अंदर न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें