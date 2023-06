आर्थिक समृद्धि का रास्ता खोलेगा कुशीनगर में बनने वाला कृषि विश्वविद्यालय, कृषि मंत्री ने कही ये बात

महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पूर्वांचल की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण होगा। कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कहा कि इस विश्वविद्यालय को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई जिसमें महात्मा बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में महात्मा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही। (फाइल फोटो)

देवरिया, जागरण संवाददाता। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कहा कि गोरखपुर मंडल के कुशीनगर जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किसानों की आर्थिक समृद्धि का रास्ता खोलेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में यह विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण होगा। इससे कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन होगा। विज्ञानी विधि से खेती को बढ़ावा मिलेगा। आजादी के 75 वर्षों में गोरखपुर मंडल में पहला कृषि विश्वविद्यालय खोलने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्णय ऐतिहासिक है। कृषि मंत्री ने बुधवार को दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि विश्वविद्यालय को कृषि, उद्यान, गन्ना, पशुपालन के अतिरिक्त प्रशासनिक भवन, छात्रावास, अनुसंधान के लिए प्रयोगशाला, टिश्यू कल्चर लैब, इनक्यूबेशन सेंटर जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाएगा। इससे कृषि आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी। मवेशियों की नस्ल में सुधार भी होगा। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें महात्मा बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में महात्मा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। यह अविभाजित देवरिया जनपद (वर्तमान कुशीनगर और देवरिया) का पहला कृषि विश्वविद्यालय होगा। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना से सुधरेगी खेती की दशा: प्रो. शरद चंद्र बीआरडी पीजी कालेज देवरिया के प्राचार्य प्रोफेसर शरद चंद्र मिश्र ने कहा कि कृषि से जुड़े विषयों से स्नातक, परास्नातक करने व शोध के लिए अभी काफी कम सीटें उपलब्ध हैं। कुशीनगर जिले में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना से सीटें बढ़ेंगी तो अधिक से अधिक छात्रों को प्रवेश मिल सकेगा। साथ ही खेती की दशा भी सुधरेगी। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना से कृषि के क्षेत्र में छात्र अपना करियर संवार सकेंगे। इसकी स्थापना से कृषि के क्षेत्र में नए-नए शोध हो सकेंगे। सेमिनार, कार्यशाला आदि के जरिये कृषि विज्ञानी किसानों तक न केवल नई जानकारी पहुंचाएंगे, बल्कि प्रौद्योगिकी लाभ व उनकी क्षमता बढ़ाने में भी मदद करेंगे।

