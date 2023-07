UP Crime: देवरिया में पुरानी रंजिश में युवती पर फेंका तेजाब, पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

UP News पीड़िता का प्राथमिक उपचार कराया गया। पीड़ित युवती के चेहरे पर तथा सीने पर तेजाब की एक-एक बूंद पड़ी है। इसके अलावा उसके सिर के बाल पर भी तेजाब गिरा हुआ है। सीओ सिटी ने बताया कि घटना की सूचना रात 930 बजे मिली थी। उसके बाद पीड़िता को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया। घटना पुरानी रंजिश की है।

युवती पर तेजाब फेंकने का आरोप, तीन हिरासत में।

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता देवरिया: जिले के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के मुंडेरा लाल गांव में शनिवार की रात करीब 7:30 बजे पुरानी रंजिश में पड़ोसियों ने एक महिला के ऊपर तेजाब फेंक दिया। पीड़ित युवती ने स्थानीय पुलिस को रात 9:15 बजे जानकारी दी उसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई। पीड़िता मेडिकल कॉलेज में प्राथमिक उपचार कराया गया है। मुंडेरा लाला गांव के अब्दुल गफ्फार की पुत्री का आरोप है कि वह अपने दरवाजे पर शाम को झाड़ू लगा रही थी,इसी बीच पुरानी रंजिश में उसके पटीदारों ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। जिससे वह झुलस गई। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष रामपुर कारखाना थानाध्यक्ष पहुंचे। पीड़िता को लेकर महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वहां प्राथमिक उपचार कराया गया। पीड़ित युवती के चेहरे पर तथा सीने पर तेजाब की एक-एक बूंद पड़ी है। इसके अलावा उसके सिर के बाल पर भी तेजाब गिरा हुआ है। सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी ने बताया कि घटना की सूचना रात 9:30 बजे मिली थी। उसके बाद पीड़िता को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया। घटना पुरानी रंजिश की है। तेजाब फेंकने की बात संदिग्ध लग रही है। मेडिकल कराया गया है। इस मामले में तीन आरोपितों को हिरासत में लिया गया है। अभी तक मुकदमा के लिए कोई तहरीर नहीं दी गई है। विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Mohammad Sameer