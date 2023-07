यूपी के च‍ित्रकूट में एक द‍िल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पत्‍नी के आत्‍महत्‍या के बाद से परेशान युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। पुल‍िस ने शव की श‍िनाख्‍त के बाद स्‍वजनों को घटना की सूचना दी। भाई ने बताया क‍ि भाभी ने फंदा लगाकर आत्‍महत्‍या की थी। अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था कि भाई गायब हो गया अब उसका भी शव म‍िला है।

Chitrakoot News: पत्‍नी के खुदकुशी करने के बाद पत‍ि ने भी आत्‍महत्‍या

Your browser does not support the audio element.

चित्रकूट, जेएनएन। जीआरपी मानिकपुर क्षेत्र में प्रयाराज-शंकरगढ़ के मध्य स्थित मदरहा रेलवे स्टेशन के युवक ने मालगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। उसकी पत्नी ने एक दिन पहले फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। हालांकि युवक के स्वजन ने हत्या का आरोप लगाया है लेकिन अभी तहरीर नहीं दी है। जनपद प्रयागराज थाना घूरपुर के देवरिया का रहने वाले 25 वर्षीय भूपेंद्र उर्फ राहुल गोस्वामी के रुप में युवक की पहचान हुई है। जीआरपी शंकरगढ़ चौकी प्रभारी सुरेश सिंह ने बताया कि शुक्रवार की शाम को लोगों ने इसको मालगाड़ी के आगे कूदते देखा था। मालगाड़ी के पायलट ने भी घटना की सूचना मदरहा स्टेशन प्रबंधक को दी थी। छोटे भाई आनंद ने बताया कि बुधवार को उसकी भाभी करिश्मा ने फंदा लगा लिया था। जिसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी। इस पर ससुरालीजन ने भाई भूपेंद्र के साथ गाली गलौज की थी। भाभी का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था कि वह गायब हो गया था। शनिवार की सुबह जीआरपी मानिकपुर से उसके मौत की खबर मिली। उनका आरोप है कि ससुरालीजन ने मार कर उनको रेलवे ट्रैक पर फेंका है। हालांकि जीआरपी इसको एक्सीटेड मान रही है। फिर पीएम रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की बात कह रही है।

Edited By: Prabhapunj Mishra