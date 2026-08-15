चित्रकूट: स्वतंत्रता दिवस पर कॉलेज जा रहे दो छात्रों की ट्रेलर से कुचलकर मौत

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। मऊ थाना क्षेत्र के सुरौंधा पेट्रोल पंप के पास शनिवार सुबह स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने कॉलेज जा रहे दो छात्रों की सड़क हादसे में मौत हो गई। प्रयागराज की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने पीछे से छात्रों की बाइक में टक्कर मार दी।

अनियंत्रित बाइक आगे चल रही दूसरी बाइक से जा भिड़ी। दोनों बाइक पर सवार चारों युवक सड़क पर गिर गए। इसी दौरान ट्रेलर ने सड़क पर गिरे दो छात्रों को कुचल दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी और आक्रोश का माहौल रहा।

स्वतंत्रता दिवस पर कॉलेज जा रहे दो छात्रों को ट्रेलर ने कुचला, मौत अर्जुनपुर मजरा खंडेहा निवासी संदीप पुत्र शिवशंकर और सुरौंधा निवासी रंजीत पासी पुत्र अवधनरेश एक ही बाइक से पं. शिवकुमार त्रिपाठी इंटर कॉलेज मऊ में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। झांसी-मीरजापुर हाईवे पर सुरौंधा पेट्रोल पंप के पास पीछे से आए ट्रेलर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।