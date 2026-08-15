चित्रकूट: स्वतंत्रता दिवस पर कॉलेज जा रहे दो छात्रों की ट्रेलर से कुचलकर मौत
चित्रकूट के मऊ थाना क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे दो छात्रों की सड़क हादसे में मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी बाइक को टक्कर मारी, जिससे वे सड़क पर गिर गए और ट्रेलर की चपेट में आ गए।
HighLights
स्वतंत्रता दिवस पर कॉलेज जाते समय छात्रों की मौत
तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से दो छात्र कुचले गए
चित्रकूट के मऊ थाना क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा
जागरण संवाददाता, चित्रकूट। मऊ थाना क्षेत्र के सुरौंधा पेट्रोल पंप के पास शनिवार सुबह स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने कॉलेज जा रहे दो छात्रों की सड़क हादसे में मौत हो गई। प्रयागराज की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने पीछे से छात्रों की बाइक में टक्कर मार दी।
अनियंत्रित बाइक आगे चल रही दूसरी बाइक से जा भिड़ी। दोनों बाइक पर सवार चारों युवक सड़क पर गिर गए। इसी दौरान ट्रेलर ने सड़क पर गिरे दो छात्रों को कुचल दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी और आक्रोश का माहौल रहा।
स्वतंत्रता दिवस पर कॉलेज जा रहे दो छात्रों को ट्रेलर ने कुचला, मौत
अर्जुनपुर मजरा खंडेहा निवासी संदीप पुत्र शिवशंकर और सुरौंधा निवासी रंजीत पासी पुत्र अवधनरेश एक ही बाइक से पं. शिवकुमार त्रिपाठी इंटर कॉलेज मऊ में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। झांसी-मीरजापुर हाईवे पर सुरौंधा पेट्रोल पंप के पास पीछे से आए ट्रेलर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।
पीछे से बाइक में टक्कर के बाद दूसरी बाइक से भिड़े छात्र
टक्कर लगते ही बाइक अनियंत्रित होकर आगे चल रही दूसरी बाइक से टकरा गई। दूसरी बाइक पर मऊ के भट्ठा निवासी संजय पुत्र शिवलाल और राम संवारे सवार थे। दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े। इसी दौरान ट्रेलर की चपेट में आने से संदीप और रंजीत गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस ने सभी को सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों छात्रों को मृत घोषित कर दिया। संजय और राम संवारे की हालत गंभीर होने पर उन्हें स्वरूपरानी चिकित्सालय, प्रयागराज रेफर किया गया।
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