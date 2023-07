Chitrakoot Accident: डंपर की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत, सामान लेने जा रहे थे बाजार

हादसा झांसी-मीरजापुर हाईवे पर सुरौंधा के पास मंगलवार की दोपहर करीब 12 बजे हुआ। रैपुरा थाना के भखरवार निवासी 17 वर्षीय हनीफ व 16 वर्षीय छोटू बाइक से मऊ बाजार सामान लेने आ रहे थे। सुरौंधा के पास पीछे कर्वी की ओर से आ रहे डंपर ने जोरदार ठोकर मार दी। हमीद की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरे ने सीएचसी मऊ में दम तोड़ दिया।

चित्रकूट, जागरण टीम। मऊ क्षेत्र में डंपर की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। यह हादसा झांसी-मीरजापुर हाईवे पर सुरौंधा के पास मंगलवार की दोपहर करीब 12 बजे हुआ। बाइक से सामान लेने बाजार जा रहे थे युवक रैपुरा थाना के भखरवार निवासी 17 वर्षीय हनीफ पुत्र इमाम हसन व 16 वर्षीय छोटू पुत्र शहीद अली बाइक से मऊ बाजार सामान लेने आ रहे थे। सुरौंधा के पास पीछे कर्वी की ओर से आ रहे डंपर ने जोरदार ठोकर मार दी। हमीद की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे ने सीएचसी मऊ में दम तोड़ दिया।

