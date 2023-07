Chitrakoot Accident News उत्‍तर प्रदेश के च‍ित्रकूट में तेज रफ्तार कार ने अन‍ियंत्र‍ित होकर साइक‍िल सवार को रौंद द‍िया फ‍िर पलट गई। कार में सवार दरोगा की हादसे में मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर भीड़ लग गई। सूचना पर पहुंची पुल‍िस ने दरोगा को गंभीर हालत में अस्‍पताल भेजा जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

Chitrakoot News: च‍ित्रकूट में सड़क हादसे में दरोगा सह‍ित एक की मौत

Your browser does not support the audio element.

चित्रकूट, जेएनएन। रैपुरा क्षेत्र में तेज रफ्तार कार साइकिल सवार की रौंदकर पलट गई। कार में सवार दारोगा 38 वर्षीय श्याम प्रकाश समेत साइकिल सवार 52 वर्षीय रामशेखन की मौत हो गई। घटना गुरुवार को करीब साढ़े दस बजे रैपुरा थाना के बगरेही गांव में झांसी-मीरजापुर हाईवे पर हुई है। जनपद प्रयागराज थाना सोरांव के सेवहटा में रहने वाले उप निरीक्षक श्याम प्रकाश जनपद बांदा थाना अतर्रा की महुटा चौकी में तैनात थे। बताते हैं कि गुरुवार की सुबह करीब साढ़े दस बजे वह अपनी कार से घर जा रहे थे। जैसे ही बगरेही के पास पहुंचे तो अचानक उनकी कार से सामने साइकिल सवार थाना रैपुरा के अतरौली निवासी रामशेखन आ गए। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर साइकिल सवार को रौंदती हुई खेत में पलट गई। रामशेखन की मौके पर मौत हो गई है जबकि घायल दारोगा को जिला अस्पताल भेजा गया है। जहां पर उन्होंने भी दम तोड दिया। रामशेखन माली का काम करता था। वाल्मीकि आश्रम से वह घर जा रहा था।

Edited By: Prabhapunj Mishra