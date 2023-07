Chitrakoot News च‍ित्रकूट में बुधवार सुबह एक भीषण हादसे में ट्रक का पह‍िया चेक कर रहे चालक को तेज रफ्तार अन‍ियंत्रित डंपर ने टक्‍कर मार दी। टक्‍कर इतनी भीषण थी क‍ि चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं खड़े ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार डंपर के भिड़ने से परखच्चे उड़ गए। मृतक ट्रक चालक कौशांबी का रहने वाला था। वह गिट्टी लेकर जा रहा था।

Chitrakoot News: च‍ित्रकूट में ट्रक ने डंपर में मारी टक्‍कर, चालक की मौत

Your browser does not support the audio element.

चित्रकूट, जागरण संवाददाता। Chitrakoot News पहाड़ी क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। खड़े ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से पहिया चेक कर रहे चालक की मौत हो गई। टक्‍कर से डंपर के परखच्चे उड़ गए। हालांकि डंपर चालक भाग निकला। हादसे के कारण कर्वी-राजापुर हाईवे पर करीब दो घंटे जाम रहा। यह हादसा गुरुवार की सुबह करीब पांच बजे हुआ। जनपद कौशांबी थाना संदीपन घाट के कयामुद्दीनपुर निवासी 50 वर्षीय कमलेश पटेल बुधवार की रात में ट्रक लेकर गिट्टी लेने भरतकूप आया था। गुरुवार की सुबह करीब पांच बजे वह गिट्टी लादकर कौशांबी जा रहा था। जैसे ही कर्वी-राजापुर हाईवे में पहाड़ी पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तो ट्रक का टायर पंचर हो गया। कमलेश ट्रक खड़ा कर पहिया चेक करने लगा। उसी समय कर्वी को ओर से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। जिसमें डंपर के बाएं साइड के परखच्चे उड़ गए। जबकि पहिया चेक कर रहे चालक कमलेश की ट्रक की ठोकर लगने से मौके पर मौत हो गई। डंपर चालक मौके से भाग निकला। पहाड़ी थाना प्रभारी नागेंद्र कुमार नागर फोर्स के साथ पहुंचे लेकिन तब तक हाईवे पर जाम लग चुका था। क्षतिग्रस्त डंपर और ट्रक से हाईवे ब्लाक हो गया था। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों ट्रकों को साइड से करवाने पर ट्रैफिक व्यवस्था चालू हो गई थी। यह हाईवे ज्यादा चौड़ा नहीं है। इसलिए कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो जाम की स्थित बन जाती है। दुर्घटना के बाद बीच सड़क पर डंपर को चालक छोड़कर भाग गया था। क्योंकि उसके साइड में डंपर क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था।

Edited By: Prabhapunj Mishra