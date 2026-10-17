चित्रकूट में पालेश्वर नाथ मंदिर पहाड़ी पर सुगम होगी श्रद्धालुओं की राह, 1.50 करोड़ से होगा कायाकल्प

संवाद सूत्र, पहाड़ी (चित्रकूट)। पालेश्वर नाथ मंदिर पहाड़ी में दर्शन-पूजन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को जल्द बेहतर पर्यटन सुविधाएं मिलेंगी। मंदिर और समन्वित परिसर के विकास के लिए 1.50 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई है। इसके तहत पर्यटक सुविधा केंद्र, बड़ा हाल, शौचालय काम्प्लेक्स, पेयजल व्यवस्था और स्ट्रीट लाइटिंग विकसित की जाएगी। मंदिर तक जाने वाले सीढ़ीदार मार्ग पर दो विश्राम स्थल भी बनाए जाएंगे, जहां श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था होगी।

जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने मंदिर परिसर का निरीक्षण कर पर्यटन सुविधाओं के विकास और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने खंड विकास अधिकारी को परिसर में नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित कराने और इसके लिए समर्पित सफाईकर्मी की व्यवस्था करने को कहा।