चित्रकूट में मंदाकिनी उफान पर: रामघाट पर बाढ़ से दुकानें डूबीं, नागपंचमी पर आए श्रद्धालु फंसे

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। मंदाकिनी के बढ़ते पानी ने सोमवार को रामघाट के दुकानदारों और श्रद्धालुओं की मुश्किल बढ़ा दी। सुबह तक जिस घाट पर नागपंचमी के स्नान और भगवान मत्तगजेंद्रनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ थी, कुछ ही घंटों में वहां बाढ़ का पानी पहुंच गया। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। प्रशासन ने रामघाट में प्रवेश बंद कर दुकानदारों को सामान समेत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। मत्तगजेंद्रनाथ मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी मुख्य घाट के बजाय रत्नावली मार्ग से भेजा गया।

हर मिनट में बढ़ रहा जलस्तर सुबह सात बजे मंदाकिनी का जलस्तर 124.400 मीटर था। इसके बाद पानी लगातार बढ़ता गया। 10:30 बजे जलस्तर 126.100 मीटर पहुंचा और महज 15 मिनट बाद 126.500 मीटर (समुद्र तल) पर खतरे का निशान पार कर गया। इसके बाद भी पानी बढ़ने की रफ्तार कम नहीं हुई और पाने 12 बजे 127.100 मीटर पहुंच गया। यानी पौने तीन घंटे के भीतर नदी का जलस्तर करीब 3.15 मीटर बढ़ गया।

दुकानें डूबीं। दुकानें डूबीं, सामान समेटकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे दुकानदार सबसे ज्यादा परेशानी रामघाट के दुकानदारों को उठानी पड़ी। पानी बढ़ने से दुकानें जलमग्न होने लगीं तो दुकानदार सामान समेटकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। कई दुकानों में पानी पहुंचने से रोजमर्रा के कारोबार पर भी असर पड़ा। घाट पर पहले आई बाढ़ के बाद जमा कीचड़ की सफाई भी पूरी नहीं हो पाई थी कि नदी दोबारा उफन गई।