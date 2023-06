Chitrakoot News: जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग हुआ राज्य विश्वविद्यालय, कैबिनेट से मिली मंजूरी

agadguru Rambhadracharya Divyang University योग आद‍ित्‍यनाथ कैब‍िनेट ने आज जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को राज्‍य विश्वविद्यालय का दर्जा द‍िये जाने का प्रस्‍ताव पास कर द‍िया है। पिछले साल अक्टूबर में कुलाधिपति जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने राज्य सरकार के साथ मेमोरंडम आफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) साइन किया था। अब विश्वविद्यालय में दिव्यांग के अलावा 50 प्रतिशत सामान्य छात्र-छात्राएं भी यहां श‍िक्षा प्राप्‍त कर सकेंगे।

Jagadguru Rambhadracharya Divyang University: जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय

चित्रकूट, जेएनएन। पद्मविभूषण जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा स्थापित दिव्यांग विश्वविद्यालय अब जगद्गुरु रामभद्राचार्य राज्य दिव्यांग विश्वविद्यालय हो गया है। उसकी प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। पिछले साल अक्टूबर में कुलाधिपति जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने राज्य सरकार के साथ मेमोरंडम आफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) साइन किया था। अब विश्वविद्यालय में दिव्यांग के अलावा 50 प्रतिशत सकलांग भी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। जगद्गुरु अब तक विश्वविद्यालय को कथाओं से प्राप्त धनराशि से संचालित कर रहे है। लगभग 350 करोड़ की संपत्ति सरकार को कर्मचारियों और शिक्षकों के हित में उन्होंने राज्य सरकार को सौंपा है। राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद यहां शिक्षकों-कर्मचारियों ने खुशी की लहर है। कुलपति डा शिशिर पांडेय ने कहा कि अब यह विश्वविद्यालय राज्य सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय में 50 प्रतिशत दिव्यांग और इतने ही सामान्य छात्र-छात्राएं पढ़ सकेंगे।

