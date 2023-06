Chitrakoot News च‍ित्रकूट में ससुर की करोड़ों की संपत्‍त‍ि हड़पने के ल‍िए बहू ने मां और बहन के साथ म‍िलकर पीट-पीटकर हत्‍या कर दी। बहू ससुर के नाम की सारी संपत्‍त‍ि पर कब्‍जा करना चाहती थी। ज‍िसके चलते आय द‍िन मारपीट होती थी। मंगलवार को बहन और मां के साथ म‍िलकर बहू ने ससुर को ज्‍यादा पीट द‍िया। ज‍िससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

Chitrakoot News: बहू ने की ससुर की हत्‍या

चित्रकूट, संसू। सीतापुर क्षेत्र में करोड़ों की संपत्‍ति के लालच में बहू ने अपनी मां व बहन के साथ मिलकर ससुर व पुत्र को जमकर पीटा। प‍िटाई के बाद घायल ससुर की घर में इलाज के दौरान हुई मौत। जयपुरिया भवन सीतापुर निवासी 95 वर्षीय देवी प्रसाद शर्मा ने अपने पुत्र अखिलेश की दूसरी शादी तीन माह पहले बांदा के कालूकुआ निवासी मोहनी से किया था। तभी से बहू ससुराल जयपुरिया में अपने मां सीता व बहन ममता सहित रहने लगी। देवी प्रसाद के पास करोड़ों की संपत्ति होने के कारण बहू अपने नाम संपत्ति कराने को कह कर आये दिन ससुर व पति से झगड़ा करती थी। सोमवार को बहू ने अपनी मां सीता शर्मा व बहन ममता के साथ मिलकर ससुर देवी प्रसाद के साथ मारपीट की जिससे उसके शरीर में अंदरूनी चोटें आने पर घर में ही डाक्टर बुला कर इलाज शुरु कराया। मंगलवार की रात इलाज के दौरान करीब तीन बजे बुजुर्ग की मौत हो गई। छोटे भाई हनुमान प्रसाद शर्मा ने बताया देवी प्रसाद ने अपने पुत्र अखिलेश की शादी पहले रीवा मध्य प्रदेश में किया था। जिसके एक पुत्र व एक पुत्री थी। पुत्र की पहले ही मौत हो गई व पुत्री शादी के बाद से ससुराल में रहती है। इसके बाद अखिलेश की दूसरी शादी बांदा के कालूकुआ में मोहनी के साथ तीन माह पहले की गई थी।

