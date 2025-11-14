पिता को हार्ट अटैक... एंबुलेंस नहीं मिली तो बाइक से अस्पताल ले जा रहा था बेटा, गिरकर रास्ते में हो गई मौत

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। दिल का दौरा पड़ने पर पिता को उनका बेटा बाइक से लेकर जिला अस्पताल जा रहा था, लेकिन रास्ते में सीने में असहनीय पीड़ा होने पर पीछे बैठे पिता बाइक से गिर गए और उनकी मौत हो गई।

स्वजन के मुताबिक एंबुलेंस समय नहीं आने पर बाइक से लेकर आए थे। यह घटना थाना बहिलपुरवा के रेहुटिया की है। एंबुलेंस परियोजना प्रबंधक सोनेद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि उनके संज्ञान में मामला नहीं है क्यों नहीं एंबुलेंस पहुंची पता करते हैं।

थाना रैपुरा के बोडी पोखड़ी निवासी 50 वर्षीय रामेश्वर प्रसाद एक निजी कंपनी की बस को चालक थे और राजापुर से बांदा रूट में चलाते थे। रामेश्वर शुक्रवार को बस लेकर बांदा से राजापुर आए थे। वहीं पर खड़ी कर दोपहर करीब एक बजे गए। कुछ घंटे बाद उनके सीने में दर्द उठा। बेटा सोनू उनको लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरैयां पहुंचा।

साथ में दूसरी बाइक में उनका भतीजा व अन्य स्वजन थे। रामेश्वर की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। जिला अस्पताल लाते समय रेहुटियां के पास असहनीय दर्द होने पर पीछे बैठे रामेश्वर बाइक से नीचे गिर गए। स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर किया।

लेकिन एंबुलेंस न मिलने के कारण उनका बेटा सोनू उन्हें बाइक पर बैठाकर जिला अस्पताल ले जा रहा था। रेहुटिया के पास असहनीय दर्द के कारण रामेश्वर बाइक से गिर पड़े और गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही उनका निधन हो गया।