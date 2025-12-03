खाद वितरण न होने से नाराज किसान ने किया जान देने का प्रयास, मची खलबली

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। मऊ विकास खंड के पूरब पताई साधन सहकारी समिति में खाद वितरण नहीं होने से नाराज किसान ने गेट पर फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। लोगों ने उसको फंदा से उतार कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊ में भर्ती कराया है।

किसान के इस कदम से प्रशासन में खलबली मच गई है। मौके पर पहुंचे एसडीएम को सचिव की लापरवाही मिली है। उन्होंने जिला कृषि अधिकारी व सहायक निबंधक कोआपरेटिव को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

एसडीएम मऊ ने बताया कि समिति में सोमवार को खाद वितरण हुआ था व किसानों को टोकन देकर बुधवार को बुलाया गया था। सचिव खाद वितरित करने के स्थान पर बहाना बनाकर जिला मुख्यालय निकल गया। उसको रास्ते से लौटा कर डेढ़ बजे से खाद वितरण शुरू कराया गया है। फिलहाल किसान की स्थित सामान्य है।