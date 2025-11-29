छोटे भाई की मौत के सदमे में बड़े ने दी जान, चित्रकूट में 36 घंटे में दो भाइयों की मौत से सदमे में परिवार

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। सरधुवा थाना के भदेदू गांव में 36 घंटे के भीतर दो सगे भाइयों की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। गुरुवार शाम छोटे भाई की संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिर कर मौत हो गई थी जबकि घटना के बाद लापता बड़े भाई का शव शनिवार की सुबह अपने डेरा पर कटहल के पेड़ से लटका मिला।

उसने अपने लोअर व गमछा का फंदा बनाकर आत्महत्या की थी। गांव में चर्चा है कि एक महिला से अवैध संबंध में दोनों भाई के बीच विवाद हुआ था। जिसमें मारपीट के दौरान छत से छोटा भाई गिरा था। हालांकि पुलिस स्पष्ट रूप से अवैध संबंध और मारपीट के बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नही है।

भदेदू निवासी 46 वर्षीय धीरेंद्र सिंह का शव शनिवार की सुबह करीब साढ़े सात बजे यमुना नदी के तट पर स्थित डेरा में पेड से लटका लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। सीओ राजापुर राजकमल व थाना प्रभारी राम सिंह फोरेंसिक टीम के साथ पहुंच कर शव को फंदे से उतारा। सीओ राजकमल ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है।

गुरुवार की शाम छह बजे धीरेंद्र के छोटे भाई राकेश सिंह की छत से गिरकर मौत हो गई थी। इस मामले में धीरेंद्र के बेटे विदित सिंह ने तहरीर दिया था। बताते हैं कि राकेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट लगने के मौत की बात सामने आई थी। घटना के बाद से धीरेंद्र गायब था।

क्योंकि गांव में चर्चा है कि राकेश के एक महिला से अवैध संबंध थे। जिस पर दोनों भाइयों के बीच शराब के नशे में विवाद हुआ था। घटना के समय छत पर सिर्फ धीरेंद्र और राकेश ही मौजूद थे। धीरेंद्र की पत्नी उस समय बच्चों के साथ गांव में ही एक परिवार के घर रामायण पाठ में गई हुई थी।